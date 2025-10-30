Jue 30 octubre 2025
Playlist Crazyminds: Edición Halloween

NoticiasPlaylists
Vanesa Carro
1 min.
Listas

En la noche más terrorífica del año, la banda sonora es fundamental. Por ello, hemos creado una playlist para que el 31 de octubre o cuando desees disfrutar de unas horas de buena música. ¿Qué sería de una buena fiesta de Halloween sin una banda sonora que haga vibrar tus huesos?

Lo pases como lo pases, lo importante es cómo suena. Y es que en nuestra selección de temas cabe todo. Clásicos de las fechas, otras más innovadoras y siempre alguna sorpresa para los oídos más audaces.

¿Qué encontrarás en nuestra playlist?

Halloween y los temas que rodean a esta fiesta tan venerada como repudiada siempre han sido tema para crear una canción. Desde Lady Gaga, reina indiscutible del pop hasta Talking Heads, pasando por Ryan Adams o Bring me the Horizon. Lo clásico se funde con lo contemporáneo y lo importante es bailar y descubrir un buen puñado de buenas canciones.

Ahora, ¡A bailar hasta que amanezca con la mejor playlist posible! Y si quieres seguir descubriendo nuevas canciones, siempre tenemos nuestra lista con los mejores éxitos mensuales.

