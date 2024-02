Playlist Crazyminds: Enero 2024

Un playlist para dar pistoletazo a 2024. Parece que fue ayer cuando cerrábamos 2023 con nuestra recopilaciones de las mejores canciones del año que ya estamos a tope con este año que ha comenzado.

Y es que no podemos decir lo contrario: Ha comenzado muy potente. Los grupos no tienen miedo al olvido y ya lanzamientos distribuidos a lo largo de los doce meses. No te tenemos miedo, 2024.

Entre las canciones que hemos podido descubrir este mes, me ha gustado especialmente la nueva de The Black Keys. Los de Ohio vuelven con disco de estudio el próximo abril y regresan con ese sonido sucio, anticuado pero tan vigente.

Además, hemos tenido grandes regresos como: Camera Obscura, Elbow, Green Day. Hemos descubierto también el poder de The Last Dinner Party, o el nuevo hit de Cage The Elefant.

Lo nacional en nuestra playlist

Nos gusta y nos honra subrayar todo lo bueno que se queda en nuestra lista dentro de la música nacional. Nos gusta escuchar todo lo nuevo que sale, dar voz a bandas emergentes, el mejor apoyo.

Entre los lanzamientos del mes tenemos la vuelta de Bravo Fisher!. Sin duda Guillermo es un genio y su vuelta, la verdad, me hace recuperar un poco la fe en el pop. Deseamos que este regreso, tras cuatro años de silencio, sea para poder disfrutar de más música.

Otra vuelta que celebramos con mucha fuerza es la de Nudozurdo. En el maremagnun de bandas que hay, siempre fueron especiales. Y cuando pensamos que no volverían jamás, aquí los tenemos, con nueva música y gira. Todo un regalo en este 2024.

Y otra grata sorpresa ha sido Gorka Urbizu, cantante de la extinta banda Berri Txarrak. Absolutamente alejado de lo que ha hecho durante más de 25 años, es una auténtica delicia. Un disco para quedarse dentro eternamente.

Realmente cerramos un gran mes con canciones de: Shinova, Tórtel, Karmento, Russian Red, La Habitación Roja o Varry Brava. Os dejamos disfrutar de esta recopilación tan genial para que disfrutéis en plenitud.