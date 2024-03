Playlist Crazyminds: Febrero 2024

Volvemos con la playlist mensual, llena de muchos éxitos. Para ser el mes más corto del año, la llenamos con muy buena música. Seguimos disfrutando de grandes temas de todo tipo, lanzamientos, novedades.

Nos cuesta quedarnos con una sola canción, pero como siempre, nos gusta seleccionar las más destacadas. Entre ellas, nos gusta la vuelta de Beth Gibbons, que aunque no sea con Portishead, es todo elegancia. Merece estar en nuestra playlist.

Otra de las cosas bonitas que nos ha dejado el gélido mes de febrero, es la nueva canción de Rufus T. Firely. Una delicia absoluta, creada especialmente para el Museo del Prado, pero que formará parte de su próximo disco. Nos hace muy felices tenerles de vuelta en 2024.

¿Y qué más vueltas tenemos? Otra que nos ha encantado cómo suena es la de Alizzz con Maria Arnal. Un gran tema que nos volverá locos este verano y que esperamos que sea el preámbulo a un futuro segundo disco.

¿Qué más hay en nuestra playlist?

No hemos acabado con todo esto: Además, tenemos novedades de bandas o nombres como Carlangas, The Decemberists, Cigarettes after sex, Warpaint, Camellos, Karavana, Sienna o Manola.

Os dejamos con nuestra lista para que descubras tu próxima canción favorita.