Playlist Crazyminds: Mayo 2026

Junio se ha metido de lleno con su alegría y vitalidad pero no podemos olvidar el mes de mayo. Y qué mejor forma de recordarlo que con una playlist llena de los mejores éxitos. Siempre nos esforzamos en recoger lo mejor del mes.

Ya en el ecuador del año 2026 seguimos recogiendo lo mejor que deja la industria musical a su paso.

Entre los regresos más frescos contamos con la vuelta de Cigarettes After Sex y como siempre nos invita a la relajación y la introspección pero esta vez con un claro cambio en su sonido, ¿Qué se traen entre manos? Ojalá pronto desvelemos la duda.

También tenemos regresos notables como Bloc Party o Embrace, tótems de la industria de los 2000 y que su vigencia sigue intachable. Es maravilloso ver que siguen en activo y trayendo buen sonido. The Strokes también siguen avanzando material a menos de un mes de desvelar su nuevo álbum.

Nuestro sonido nacional, directo a nuestra playlist

Siempre nos gusta destacar lo bueno y variado que tenemos en nuestro país. Novedades como las de Vangoura, Mala Gestión, Zahara, Sienna, La Plazuela o Depedro conforman parte de la lista del mes de mayo. Da gusto ver cómo sigue el engranaje intacto.

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