Pol Wagner presenta Something to Say, su segundo single

Hace un mes que empezamos a conocer a Pol Wagner con Nobody’s Perfect, el primer adelanto del que será su álbum debut. Con ese lanzamiento, se daba el pistoletazo de salida a un proyecto en el que el artista ponía por fin todo de su parte para convertir a la música, su gran pasión, en el motor de su vida, intentando traspasar la frontera que separa lo que era un mero hobby de lo que ahora es una apuesta total por una pasión.

Ahora, Pol Wagner nos vuelve a ofrecer una pequeña muestra de su universo creativo, con Something to Say, su nuevo single. En esta ocasión se pone de manifiesto un lado más delicado y minimalista de su música. Con esta nueva canción, Pol Wagner habla de cómo todos aquellos pequeños objetos que nos rodean en el día a día tienen algo que decir, guardan historias que quieren compartir con nosotros si, como dice en la letra de la canción, simplemente dejamos que lo hagan. Something to Say es una exquisita pieza donde una vez más la sensibilidad de su autor se transmite al oyente con sencillez y delicadeza, sorprendiendo por lo «naif» de su sonoridad melódica, que contrasta con la complejidad y solidez rítmica.

Para dar a conocer esta nueva canción, Pol Wagner ha dirigido y creado un videoclip que complementa a la perfección el significado del tema.