Polémica en Shinova: el bajista Ander denuncia expulsión injusta y la banda responde con acusaciones de agresiones

Hace unos meses, en abril de 2025, la banda vizcaína Shinova sorprendió a sus fans al anunciar la salida de Ander Cabello, su bajista y cofundador, en un comunicado que parecía cordial y agradecido por los años compartidos. Ander, por su parte, respondió entonces con un enigmático post sobre un documental de buitres, dejando entrever tensiones sin entrar en detalles. Pero la calma duró poco: esta semana, el 7 de agosto, Ander rompió el silencio con un duro comunicado en redes sociales, donde asegura haber sido «expulsado injustamente» del grupo por sus compañeros. En el texto, el músico expresa su frustración tras meses de callar, argumentando que no aceptará «decisiones arbitrarias» y que cree en la justicia. Anuncia que tomará medidas legales para defender sus derechos, destacando su rol como cofundador y su dedicación durante más de una década en la banda, que ha crecido con álbumes como El presente y giras exitosas.

La respuesta de Shinova no se hizo esperar. Al día siguiente, el 8 de agosto, el grupo publicó un extenso comunicado en Instagram, firmado no solo por los miembros restantes –Gabriel de la Rosa, Erlantz Prieto, Daniel del Valle y Joshua Froufe– sino también por su equipo técnico y management. En él, desmienten la versión de Ander, aclarando que su salida no fue una expulsión injusta, sino una decisión consensuada tras «meses de conflictos internos». Acusan al exbajista de «faltas de respeto graves, debidamente documentadas», incluyendo «agresiones verbales contra miembros de la banda y del equipo». Shinova enfatiza que intentaron resolver los problemas de forma pacífica, pero que la situación se volvió insostenible, priorizando el bienestar colectivo. Aseguran que la salida se gestionó con respeto a sus derechos y que no buscan confrontación pública, sino continuar con su música.

Sin embargo, parece que esta respuesta no ha calmado al ex-bajista, que ha vuelto a colgar un post en Instagram afirmado que «en estos 17 años el único hecho disruptivo que ha existido es el descontrol de un ego desmedido» y que todo lo demás se resolverá en los tribunales.

Este cruce de comunicados ha generado revuelo en la escena indie española, con fans divididos entre el apoyo a Ander por su legado y la defensa de la banda por un ambiente sano. Mientras tanto, Shinova sigue con su gira mientras llega ese proceso legal que revelará más detalles. Lo que empezó como una despedida amigable se ha convertido en un conflicto abierto. Estaremos atentos a cómo evoluciona esta historia.

Shinova: una década de emociones y evolución en el indie español

Desde su formación en 2008 en Berriz, Vizcaya, Shinova ha trazado un camino sólido en la escena indie rock española, conquistando corazones con su intensidad emocional y letras poéticas. Liderada por Gabriel de la Rosa (voz), junto a Erlantz Prieto (guitarra), Javi Martín (bajo, tras la salida de Ander Cabello), Adrián del Prado (batería) y Daniel del Valle (teclados), la banda comenzó como un proyecto de rock alternativo con toques post-punk. Su primer álbum, La ceremonia de la confusión (2011), mostró una energía cruda, pero fue con Volver (2016) cuando dieron un salto hacia un sonido más melódico y accesible, ganando visibilidad en festivales como Sonorama.

Shinova ha lanzado seis álbumes de estudio, consolidando su evolución. Ana (2014) marcó un punto de inflexión con hits como Que nos quiten lo bailao, mientras que Cartas de navegación (2018) y El presente (2021) les valieron un lugar destacado en el indie español, con temas como Ídolo resonando en radios y plataformas. La buena suerte (2023) continuó su racha de himnos emotivos, y su más reciente sencillo, Tormentas (2024), refuerza su capacidad para conectar con el público. Con giras por España y Latinoamérica, Shinova combina la energía de los escenarios con una discografía que refleja su crecimiento artístico, manteniendo una base fiel de seguidores.

