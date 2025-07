Poliça anuncia su nuevo álbum «Dreams Go» y comparte el primer single adelanto

La banda de synth-pop de Minneapolis Poliça, liderada por Channy Leaneagh, ha anunciado su sexto álbum de estudio, Dreams Go, que se lanzará el 17 de octubre de 2025 a través de Memphis Industries. Además, han estrenado el single principal, Dreams Go, descrito como un “himno para los sueños que tragamos, enterramos mientras la vida sigue sin ellos”, según Leaneagh. El tema, con texturas ambientales y un pulso elegíaco, está disponible en Spotify y Apple Music. El álbum de ocho canciones, grabado en Pachyderm Studio en Minnesota con el productor Ryan Olson y coproducción de Peder Mannerfelt, marca las últimas sesiones con el bajista Chris Bierden, quien perdió su capacidad para tocar debido a un diagnóstico de glioblastoma, tras lo que Alex Nutter se unió como nuevo bajista para la gira.

El álbum, que refleja una transición profunda tras la enfermedad de Bierden, es tanto un homenaje como un acto de preservación, según Clash Magazine. Poliça también anunció una gira por Reino Unido y Europa en noviembre de 2025, con fechas en el Village Underground de Londres (12 de noviembre), Le Trianon de París (14 de noviembre) y Berghain de Berlín (16 de noviembre). Las entradas están a la venta desde el 18 de julio, y el álbum está en preventa en vinilo y CD en thisispolica.com.

Poliça: La evolución del synth-pop experimental desde Minneapolis

Formada en 2011 en Minneapolis por Channy Leaneagh (voz, sintetizadores) y Ryan Olson (productor), junto a Chris Bierden (bajo), Ben Ivascu (batería) y Drew Christopherson (batería), Poliça emergió del colectivo Gayngs con un sonido distintivo de synth-pop y electrónica. Su debut, Give You The Ghost (2012), con éxitos como Lay Your Cards Out y Wandering Star, fue respaldado por Jay-Z y Bon Iver, alcanzando el top 40 indie. Shulamith (2013), inspirado en la feminista Shulamith Firestone, y United Crushers (2016) consolidaron su estilo con ritmos percusivos y letras introspectivas. Music for the Long Emergency (2018), con s t a r g a z e, y When We Stay Alive (2020) reflejaron resiliencia tras el accidente de Leaneagh en 2018, que le dejó lesiones graves en la columna.

Madness (2022), descrito por NME como un resumen de su primera década, marcó un punto de inflexión antes de la devastadora noticia del glioblastoma de Bierden en 2022. Con Dreams Go (2025), Poliça honra su legado mientras se reinventa con Alex Nutter en el bajo. Con giras en festivales como Primavera Sound y Coachella, y colaboraciones con Justin Vernon y Jim Eno, la banda sigue siendo un referente del indie electrónico, fusionando emoción cruda y texturas innovadoras.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.