Pond afilan su lado más oscuro y bailable en «Terrestrials», su nuevo álbum

La maquinaria psicodélica de Pond vuelve a ponerse en marcha y lo hace con un anuncio que confirma lo que muchos intuían tras su reciente single “Terrestrials”: los australianos publicarán un nuevo álbum que llevará ese mismo nombre y que promete ser uno de los giros más estimulantes de su carrera. Tras el paréntesis en solitario de Jay Watson con Blue Gum Way, la banda regresa con energías renovadas y una hoja de ruta clara: nada de fuzz, nada de baladas y, según ellos mismos, nada de “Pink Floyd shit”. Una declaración de intenciones que ya se deja sentir en “Two Hands”, su nuevo adelanto.

El grupo asegura haberse inspirado en referentes como Sisters of Mercy o Magazine, buscando un espíritu “goths at the pub” que encaja sorprendentemente bien con su ADN psicodélico. “Two Hands” es un ejemplo perfecto: un tema afilado, rítmico y con un groove inesperadamente funk que demuestra que Pond sigue siendo una banda capaz de reinventarse sin perder su identidad. En palabras de Nicholas Allbrook, el single aborda un episodio de indignación muy concreto en Australia: “Esta canción trata sobre cuando la empresa minera Rio Tinto voló Juukun Gorge… Me preguntaba cómo habrían reaccionado los comentaristas de este país si alguien hubiera demolido el Vaticano o Notre Dame porque estorbaban su expansión corporativa”. Un mensaje directo, político y cargado de rabia que añade una capa más de profundidad al tema.

El videoclip, co-dirigido por la propia banda junto a Kristofski, se mueve entre el humor absurdo y la estética Mad Max: dos personajes que sobreviven en un vertedero apocalíptico mientras esquivan a unos policías que llevan la palabra “cops” escrita a lo grande en el coche patrulla. Una pieza tan delirante como encantadora que encaja a la perfección con el espíritu del single y con la nueva etapa que Pond parece estar construyendo.

De la psicodelia al groove futurista: el camino de Pond hacia su identidad más afilada

A lo largo de más de una década, Pond se ha consolidado como una de las bandas más versátiles y prolíficas de la escena australiana. Formados en Perth y con conexiones directas con Tame Impala, han publicado discos tan celebrados como Beard, Wives, Denim, Man It Feels Like Space Again, The Weather o Stung!, moviéndose siempre entre la psicodelia expansiva, el glam, el pop sintético y el rock más juguetón. Su capacidad para mutar sin perder personalidad les ha convertido en un referente del rock alternativo contemporáneo, y cada nuevo lanzamiento es recibido como una oportunidad para descubrir hacia dónde apuntará su brújula creativa. Con Terrestrials, todo indica que explorarán un territorio más oscuro, rítmico y directo, reafirmando su estatus como una de las bandas más inquietas y estimulantes de su generación.

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