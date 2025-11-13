Poppy regresa con fuerza: nuevo álbum, single demoledor y gira mundial en 2026

La siempre inclasificable Poppy ha vuelto a sacudir la escena musical con el anuncio de su séptimo álbum Empty Hands, previsto para el 23 de enero de 2026 bajo el sello Sumerian Records. Apenas un año después de haber publicado Negative Spaces, la artista demuestra que su ritmo creativo no se detiene. Como adelanto, ha compartido el single Bruised Sky, un tema que combina melodías emo con una desgarradora interpretación vocal digna del death metal, confirmando que su propuesta sigue explorando los extremos sonoros.

El tema ha sido producido por Jordan Fish, exmiembro de Bring Me The Horizon y colaborador habitual de Poppy, quien ya estuvo detrás de Negative Spaces. La química entre ambos se refleja en un sonido que mezcla estructuras más convencionales con la intensidad emocional característica de la cantante. El videoclip, dirigido por Orie McGinness, refuerza la estética oscura y visceral que acompaña a la canción.

La noticia llega acompañada de la confirmación de la gira Constantly Nowhere, que recorrerá Australia, Europa y Reino Unido en 2026, con paradas en Brisbane, Glasgow, Manchester, Birmingham, Bristol y Londres. Además, Bruised Sky se suma a otros lanzamientos recientes de la artista, como el single Unravel y su sorprendente versión del clásico navideño Last Christmas de Wham!, ambos también producidos por Fish.

El anuncio consolida a Poppy como una de las voces más singulares de la música contemporánea, capaz de moverse entre el pop más luminoso y el metal más abrasivo. Su versatilidad ha sido reconocida por numerosos medios , que destacan su habilidad para reinventarse en cada proyecto y desafiar las etiquetas de género. Con Empty Hands, todo apunta a que seguirá expandiendo los límites de su universo sonoro.

La evolución de Poppy: de fenómeno viral a referente del metal experimental

La carrera de Poppy es un viaje fascinante que refleja la transformación de una artista que comenzó como fenómeno digital y terminó consolidándose como una de las voces más arriesgadas de la música alternativa. Su debut llegó en 2017 con Poppy.Computer, un álbum de pop electrónico que jugaba con la estética surrealista de sus vídeos en YouTube. Sin embargo, pronto dejó claro que no se conformaría con un único molde: en 2018 lanzó Am I a Girl?, donde ya empezaba a coquetear con guitarras pesadas y colaboraciones inesperadas, como la de Grimes en el tema Play Destroy.

El gran giro llegó en 2020 con I Disagree, un disco que mezclaba pop, metal y electrónica con una contundencia inédita en su trayectoria. El álbum fue aclamado por la crítica y le abrió las puertas de festivales y nominaciones, incluyendo una candidatura al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Metal por el tema Bloodmoney. A partir de ahí, Poppy se consolidó como una figura capaz de tender puentes entre escenas aparentemente opuestas. Su siguiente trabajo, Flux (2021), mostró una faceta más melódica y orgánica, mientras que Stagger (2022) exploró terrenos más íntimos y experimentales.

En 2024, con Negative Spaces, profundizó en su alianza creativa con Jordan Fish, logrando un sonido más cohesivo y orientado al rock expansivo. Ahora, con Empty Hands en camino, su discografía se perfila como un mapa de constante mutación, donde cada álbum representa un capítulo distinto en su búsqueda artística. Lo que comenzó como un proyecto enigmático en internet se ha convertido en una carrera sólida y respetada, con una influencia creciente en la intersección entre el metal, el pop y la cultura digital.

