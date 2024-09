Poppy regresa con su nuevo disco «Negative Spaces» y el potente sencillo «They’re All Around Us»

Poppy ha anunciado su nuevo disco y sexto de su discografía, Negative Spaces, que se lanzará el 15 de noviembre a través de Sumerian Records. Este nuevo trabajo sigue a su álbum del año pasado, Zig, y ya está disponible para pre-ordenar y pre-guardar en plataformas digitales. El álbum ha sido co-producido por el ex miembro de Bring Me The Horizon, Jordan Fish, quien también colaboró en el sencillo principal, They’re All Around Us.

Negative Spaces promete una mezcla de géneros, incluyendo pop delicado, retro-futurismo de los 80 y pop-punk de los 2000. Además, el nuevo disco de Poppy incluirá su sencillo más reciente, New Way Out. Aunque aún no se ha revelado la lista completa de canciones, la artista ha compartido que este proyecto busca aportar una nueva intensidad a su música, en respuesta a la tensión actual en el mundo.

Antes de este anuncio, Poppy colaboró con Knocked Loose en el tema Suffocate. Jordan Fish, por su parte, ha estado ocupado con varios proyectos tras su salida de Bring Me The Horizon, incluyendo la producción de House Of Protection. Aún no tenemos información sobre el posible tracklist de Negative Spaces, pero seguramente que habrá novedades al respecto muy pronto.