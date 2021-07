Porches estrena su nuevo disco con el single “Okay”

Porches, el alias musical del artista neoyorquino Aaron Maine, regresa para anunciar su quinto álbum, All Day Gentle Hold!, que se publicará el próximo 8 de octubre. Un primer vistazo al álbum nos llega en forma de Okay y el video que lo acompaña, dirigido por Maine. Después de un año de aislamiento, Okay se abre con una determinación contundente de reconectarse con el mundo.

Maine dice: “Grabé este álbum en mi habitación entre octubre de 2019 y abril de 2021. El mundo estaba patas arriba y quería hacer algo inyectado con tanto amor, urgencia y pasión por la humanidad como fuera posible”.

All Day Gentle Hold ! es una colección de canciones de celebración. Más duro, más rápido, más corto y más fuerte que cualquier otro disco de Porches, ha sido descrito por Maine como “los momentos más enérgicos, improvisados, reunidos en las canciones más cautivadoras que pudo fabricar.”

Después de años de experimentación, este disco fue un esfuerzo por crear la música que Maine hace de manera más natural, reducida a sus partes más fundamentales. Sin la estructura de la vida cotidiana ordinaria, se centró en el impulso ciego de hacer música independientemente de lo que sucedería con su carrera, la industria o el mundo en general.

Abrazando por completo sus raíces rockeras y la guitarra como su instrumento principal, Maine redujo el maximalismo de Ricky Music a una paleta sónica enfocada de dos guitarras, teclado, batería en vivo y una caja de ritmos. Las 11 canciones están inspiradas en la cadencia de The Ramones, el poder de Nirvana y la influencia de la adolescencia escuchando pop punk y grunge. Cada canción es totémica en su angustia.

Igual de personal y universal, aprovechando momentos íntimos, absurdos, banales y extrañamente cotidianos, All Day Gentle Hold! lleva al oyente a un viaje primordial y soñador a través de la mente de un hombre que se enfrenta a un tiempo incomprensible, deleitándose con la alegría y la confusión de vivir todo ello. Fue grabado por Maine en su estudio casero de Nueva York y mezclado y masterizado por James Krausse.