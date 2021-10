Porcupine Tree sorprende con un misterioso clip de 9 segundos que titulan “?”

Artista

Porcupine Tree

¿Por qué son noticia?

Se dice que la publicidad apoyada en el marketing y la psicología de masas, son las herramientas más sutiles para despertar la curiosidad y el deseo en los públicos objetivos a los que se dirigen los mensajes. Algo así es lo que ha sucedido con la inesperada publicación de un micro video de 9 segundos y que nadie sabe, a ciencia cierta, qué demonios significa.

Algunas de las mentes más avispadas intuyen que se trata de un breve adelanto de lo que podrí ser el retorno del árbol del puercoespín biena través de un próximo álbum, de un trabajo conmemorativo o del anuncio de una gira, especulaciones que se barajan sobre todos después de que la banda ha estado sumida en un extenso letargo creativo.

Sea lo que sea, la fan área de Porcupine Tree, como el universo general de la música progresiva, han quedado estupefactos ante la visualización del video que la banda ha promocionado a través de las redes sociales y la plataforma Youtube.

El vídeo, titulado «?«, consiste musicalmente en unos sonidos distorsionados dejando que cada cabeza saque sus propias conclusiones. Todos sabemos lo que significa un interrogante a secas, pero misterios aparte, hay quien afirma que se trata de un juego de adivinanzas, o incluso una broma de una de las bandas más enigmáticas que circulan por el progressive, a pesar de que a sus miembros no les gusta que los encajen dentro de este estilo. Pero el tema no termina aquí así que echemos más leña al fuego.

Al final del video aparecen las siglas “P/T” (encima) y “C/C” (abajo). Las primeras pueden podrían ser las siglas de la formación P(orcupine) T(ree), pero las dos “C” son realmente una incógnita. Ahí se abren todo tipo de conjeturas. Lo que si queda claro es que el acrónimo al completo puede incluso referenciarse como siglas de centros o compañías específicas y que para colmo nada tienen que ver con la banda.

Pero investigando un poco más sobre las misteriosas siglas “PTCC”, descubrimos queforman parte de un lenguaje que se utiliza en los foros de mensajería y chat, y en las redes sociales como VK, Instagram, Whatsapp y Snapchat.

Curiosamente hace poco surgió una teoría, para muchos disparatada, de un músico croata llamado Patrick Sarađen, quien afirmaba que el sonido distorsionado que aparece en el video está reproducido al revés y a velocidad lenta, pero que al darle la vuelta a velocidad más de reproducción más rápida, se aísla un audio claro donde se identifica la voz de Steven Wilson cantando una estrofa con Gavin Harrison tocando su batería. La estrofa en sí misma dice: Like the harridan you are (como el puercospín que eres) pero esta teoría ha sido desmentida de momento.

Al margen de todo tipo de historias lo que sí está claro es que en el clip aparece una secuencia de líneas en diagonal que se van dinamizando circularmente hasta transformarse en lo que en podría ser un ojo de mujer o de niño. Siempre todo en blanco y negro para añadirle mayor dramatismo.

Tanto Steven Wilson como Gavin Harrison, principales ejes de la banda progresiva han compartido el video en sus redes sociales añadiendo un misterioso enlace que conduce a un formulario de subscripción para recibir noticias de la banda. Sin embargo, al completarlo un simple mensaje aparece indicando: Gracias por registrarte. Nos comunicaremos contigo muy pronto…, con lo cual se añade aún más secretismo al asunto.

Por tanto, y atando pistas y cabos sueltos, podríamos concluir que lo más lógico sería pensar que la formación está preparando algo importante de cara a 2022, año en el que Porcupine Tree cumple 30 años desde su primer álbum On the Sunday of Life (1992).

Cabe recordar que la banda británica no publica un nuevo álbum de estudio desde The Incident (2009) pero, sin embargo, siguen lanzando materiales especiales, directos, remasterizaciones e improvisaciones inéditas (por ejemplo, Moonloop, 2020). Además aportan ciertas novedades como un nuevo canal gratuito con vídeos en alta calidad audiovisual, y una renovada página web oficial. Recordemos que el pasado mes de julio publicaron el álbum en vivo House Of Blues, Los Angeles 2003.

Pase lo que pase, dejaremos que el tiempo aclare el misterio.

Sobre Porcupine Tree

A menudo comparada con Pink Floyd y The Beach Boys, la banda inglesa de rock progresivo Porcupine Tree construyó una música inteligente e intrincada a partir de una amplia gama de estilos. Las canciones de su debut en el estudio de 1992, On the Sunday of Life, combinan las progresiones armónicas poco ortodoxas de Rush y Brian Eno con los tonos de heavy metal de Black Sabbath, forjando un nuevo camino para el progresivo. Canciones posteriores como "Anesthetize" (del álbum Fear of a Blank Planet) y "Lazarus" (de Deadwing) son clases magistrales de composición pensativa, la primera un lienzo épico que sintetiza metal progresivo, rock y post-rock.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!