Porridge Radio anuncian nuevo disco y transforman el dolor en arte con su primer adelanto

Porridge Radio ha anunciado su nuevo álbum Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me, que se lanzará el 18 de octubre a través de Secretly Canadian. Este álbum sigue a Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky de 2022 y está inspirado en el agotamiento, la industria musical y el desamor. Según la líder de la banda, Dana Margolin, muchas de las canciones comenzaron como poemas y abordan un amor frenético y desesperado, así como la pérdida de identidad en una relación.

El sencillo principal del álbum, Sick Of The Blues, ya está disponible. Margolin describe esta canción como un intento de recuperar la alegría y recordar que la felicidad proviene de uno mismo, incluso cuando se está herido. La canción refleja el deseo de dejar atrás el dolor y disfrutar de la vida con simplicidad y diversión.

Además, Porridge Radio ha anunciado una gira mundial que comenzará en el Reino Unido y Europa en noviembre y diciembre, y continuará en Estados Unidos a principios de 2025. Las fechas de la gira incluyen ciudades como Londres, París, Berlín, y Nueva York, entre otras, pero ninguna ciudad española, al menos por el momento.

Tracklist de Porridge Radio – Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me