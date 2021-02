La banda británica de rock indie Porridge Radio ha compartido dos nuevas colaboraciones con el compositor irlandés Piglet: Let’s Not Fight y Strong Enough.

Estas dos canciones se incluyen en la edición deluxe del álbum del grupo Every Bad, publicado el pasado marzo de 2020. En este álbum también podemos encontrar singles como 7 Seconds o Good For You (colaboración con Lala Lala de Chicago) o The Last Time I Saw You (O Christmas). El disco fue nominado al Premio Mercury 2020.

En un comunicado la líder de la banda formada en Brighton en 2015, Dana Margolin, dijo “Piglet es uno de mis artistas favoritos. Recuerdo la primera vez que vi a Charlie al frente su otra banda, Great Dad, y estaba completamente impresionada y fascinada por sus canciones y la forma en que las interpretaba. Me siento muy afortunada de que le guste mi música”.

“Sentí que estaba colaboración iba a llegar por un tiempo, y afortunadamente el bloqueo nos dio la oportunidad de hacer estas canciones el verano pasado. Escribir juntos fue genial y realmente me encantó todo el proceso y el rebote de las ideas de los demás” continuó explicando la vocalista, compositora y guitarrista de la banda. “Algo que Charlie realmente consigue es la intensidad emocional y estoy muy contenta de que pudiéramos ser intensos como el infierno juntos en estas canciones”.

Podéis disfrutar de las dos colaboraciones a continuación:

BIOGRAFÍA DE PORRIDGE RADIO

What is going on with me?, se pregunta Dana Margolin en Born Confused, la canción que abre su disco iniciático Every Bad (Secretly Canadian, 2020). Lo hace con dos voces superpuestas: una que canta y una que grita, y al final de la canción repite una y otra vez con la garganta al límite “Thank you for leaving me / Thank you for making me happy”. En esta visceralidad se hacen fuertes Porridge Radio, siguiendo desde su Brighton natal esa senda del indie rock que alterna susurros con desgarros en la tradición de Yeah Yeah Yeahs, PJ Harvey o sus coetáneos Big Thief. Y, como cualquier nuevo eslabón de una vieja escuela, los de Dana Margolin le añaden su propio toque: en este caso, una profundidad lírica que si te despistas te deja cicatrices y una voluntad de renovación que les lleva a aproximarse en algún momento al pop distorsionado de Charli XCX. Lo viejo y lo nuevo, la emoción de siempre.

Fuente: Primavera Sound

DISCOGRAFÍA DE PORRIDGE RADIO

Rice, Pasta and Other Fillers (2016)

Every Bad (2020)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea del sonido de la banda escuchando, por ejemplo, su más reciente trabajo Every Bad, publicado en 2020:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!