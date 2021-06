Porridge Radio estrenan versión con “Happy In A Crowd”

Podríamos señalar a Porridge Radio como una de las bandas más interesantes surgidas en Reino Unido en los últimos 2 o 3 años, y ahora la formación liderada por Dana Margolin han estrenado un nuevo tema titulado Happy In A Crowd, originalmente de la banda Love Of Everything.

Según cuenta la propia Margolin, la idea surge tras recordar la gira que hizo con su anterior banda Garden Center junto a Love Of Everything allá por 2016 y los buenos momentos que pasó durante esa época. Tras pensar de nuevo en esta canción este pasado enero, aprendió a tocarla con su guitarra y la compartió con el resto de miembros del grupo, que quedaron encantados con la idea y decidieron lanzarla, como han hecho estos días.

Una buena forma para que sigamos teniendo novedades de Porridge Radio, cuyo último trabajo Every Bad se publicó el año pasado. Os dejamos con esta versión a continuación.