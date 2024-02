Portishead celebra el 25 aniversario de su legendario álbum en directo «Roseland NYC Live» con una reedición especial

El grupo británico de trip hop Portishead ha anunciado la reedición de su aclamado álbum en directo Roseland NYC Live, grabado en el emblemático Roseland Ballroom de Nueva York en noviembre de 1998. El disco, que cumple 25 años este año, se lanzará en formato CD y vinilo el próximo 26 de abril, con una versión remasterizada y ampliada que incluirá tres temas que no se habían editado antes y las versiones originales de Sour Times y Roads, que habían sido sustituidas por grabaciones de otros conciertos.

Roseland NYC Live fue un hito en la carrera de Portishead, ya que presentó en directo las canciones de su segundo álbum de estudio, Portishead, antes de su publicación oficial. El grupo, formado por Beth Gibbons, Geoff Barrow y Adrian Utley, contó con la colaboración de una orquesta de 35 músicos para crear una atmósfera envolvente y sofisticada, que quedó plasmada en el álbum y en el filme homónimo que lo acompañó.

Adrian Utley, que se ha encargado de la producción de la reedición, ha expresado su satisfacción por recuperar este trabajo: “Siempre he guardado el recuerdo de este concierto, que tocamos antes de que se lanzara nuestro segundo álbum. Fue el primer momento en que el público escuchó las nuevas canciones y lo preparamos para lanzar ese disco. Se cuidaron mucho las orquestaciones y el aspecto de la filmación. Precedió a un año de gira mundial para nosotros. Grabado y filmado en el legendario Roseland Ballroom de Nueva York, que desgraciadamente ya no existe. Esta reedición tiene 3 temas que no se habían publicado antes y hemos remasterizado todos ellos”.

La reedición de Roseland NYC Live coincide con el anuncio del primer álbum en solitario de Beth Gibbons, Lives Outgrown, que saldrá a la venta en mayo. El disco recoge canciones grabadas a lo largo de 10 años, y su primer sencillo, Floating On A Moment, ya está disponible en las plataformas digitales.