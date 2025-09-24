Portugal. The Man vuelve con disco, gira y dos himnos generacionales para tiempos inciertos

La banda estadounidense Portugal. The Man ha anunciado su nuevo álbum Shish, que verá la luz el próximo 7 de noviembre de 2025 bajo su propio sello KNIK, distribuido por Thirty Tigers. El disco, compuesto por 10 temas, se presenta como una colección cruda y honesta que aborda la incomodidad, la vulnerabilidad y una sensibilidad pop distorsionada.

Como adelanto, el grupo ha publicado dos singles: Tanana y Mush. Según el vocalista John Gourley, Mush retrata la supervivencia y la ambición en un entorno rural marcado por la absurdidad: “motos sucias, fumadores, disparos y videojuegos”. La frase “we can be family” se repite como un mantra contra el aislamiento, reflejando el deseo de construir comunidad y permanencia. Por su parte, Tanana canaliza una tristeza generacional y la búsqueda de sentido en un mundo al borde del colapso.

Además, Portugal. The Man ha confirmado una extensa gira por Reino Unido y Europa en febrero y marzo de 2026, con paradas en ciudades como Dublín, Glasgow, Manchester, Londres, Berlín, Milán, Viena y más. Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 26 de septiembre a las 10:00 (hora local).

Este anuncio se suma a un año especialmente activo para la banda, que ya sorprendió con el EP uLu Selects Vol. 2 y el sencillo Denali. Con Shish, Portugal. The Man reafirma su capacidad para combinar introspección lírica con una producción audaz, consolidando su lugar como una de las propuestas más inquietas y relevantes del indie rock contemporáneo.

Portugal. The Man: del desierto de Alaska al podio del indie global

Desde su formación en Wasilla, Alaska en 2005, Portugal. The Man ha construido una carrera marcada por la experimentación sonora y la evolución constante. Fundada por John Gourley y Zach Carothers, la banda se trasladó a Portland, Oregón, donde consolidó su estilo entre el rock psicodélico, el indie alternativo y el pop electrónico. Tras sus primeros lanzamientos con Fearless Records, el grupo firmó con Atlantic Records en 2010, lo que impulsó su proyección internacional. Su séptimo álbum, Evil Friends (2013), producido por Danger Mouse, marcó un punto de inflexión creativo y comercial, seguido por el éxito masivo de Woodstock (2017), que incluye el hit global Feel It Still, ganador del Grammy a Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo.

La discografía de Portugal. The Man incluye títulos como Waiter: “You Vultures!” (2006), Church Mouth (2007), Censored Colors (2008), The Satanic Satanist (2009), In the Mountain in the Cloud (2011), Evil Friends (2013), Woodstock (2017) y el próximo Shish (2025). Además, han publicado varios EPs y sencillos que reflejan su versatilidad y compromiso con causas sociales, como Noise Pollution y Dummy. Su estética visual, sus cortometrajes y sus colaboraciones con artistas como Weird Al Yankovic o Mike D de Beastie Boys refuerzan su identidad como una banda que no teme romper moldes. Con más de dos décadas de trayectoria, Portugal. The Man se mantiene como una de las propuestas más inquietas y relevantes del panorama alternativo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.