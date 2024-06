Post Malone se adentra definitivamente en el country con su nuevo disco «F-1 Trillion»

El versátil artista Post Malone, conocido por su habilidad para navegar entre géneros musicales, ha anunciado su incursión en el country con su sexto álbum de estudio, F-1 Trillion. El lanzamiento está previsto para el 16 de agosto, y el anuncio se hizo a través de una valla publicitaria en Nashville, seguido de una confirmación en Instagram.

El álbum promete ser una mezcla de la esencia de Post Malone con elementos del country, un giro que muchos fans anticipaban tras sus recientes colaboraciones con cantantes de este género. Aunque la lista de canciones aún no se ha revelado, el álbum incluirá sencillos como I Had Some Help con Morgan Wallen y Never Love You Again, presentado en los Country Music Awards.

Este cambio de dirección musical no es repentino; Post Malone ha mostrado su interés en el country durante algún tiempo. En 2021, interpretó covers de Brad Paisley y Sturgill Simpson para un evento benéfico, y más recientemente, ofreció un concierto sorpresa en Nashville con un repertorio de clásicos del country.

La expectativa por F-1 Trillion es alta, y los fans están ansiosos por ver cómo Post Malone combinará su estilo característico con nuevos elementos del country. Con colaboraciones estelares y una base de seguidores diversa, este álbum podría marcar un hito en la carrera del artista.