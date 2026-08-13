Hayley Williams ha vuelto a hacerlo: sin aviso previo y sin una sola fecha filtrada de antemano. El miércoles 12 de agosto de 2026, Power Snatch, el proyecto que comparte con el productor Daniel James, publicó de golpe EP2, su segundo trabajo, directamente en Bandcamp. Para cualquier banda sería un movimiento arriesgado. Para Power Snatch, a estas alturas, ya es casi una firma de estilo.

Sin previsiones ni promoción: así llegó “EP2”

La publicación llegó sin comunicado ni adelantos: el primer aviso oficial fue el propio EP2 apareciendo en Bandcamp, acompañado poco después de un vídeo en Instagram que combinaba el tema de apertura, “Machete”, con fragmentos de La Planète Sauvage (Fantastic Planet), la surrealista película de animación francesa de 1973. Ni un solo teaser en redes, ni una cuenta atrás, ni una portada revelada con semanas de antelación: el disco, simplemente, apareció. Es un gesto que encaja con la estética que Power Snatch ha ido construyendo desde su debut: DIY, sin explicaciones, dejando que la música y las imágenes hablen antes que cualquier nota de prensa.

Musicalmente, EP2 mantiene el pulso de alt-rock noventero con el que se presentó el proyecto, aunque con una capa más oscura y desconcertante: los primeros cortes se acercan al trip-hop, algo que sorprende incluso a quienes siguieron de cerca el EP debut. La voz de Williams se hunde en letras contundentes sobre instrumentales discordantes y casi oníricos, un contraste que parece deliberado en un proyecto pensado, precisamente, para escapar de las reglas de su carrera principal.

El EP completo ya está disponible para escuchar y descargar directamente en Bandcamp. Escrita, cantada y publicada bajo sus propias condiciones, sin depender de un calendario discográfico ajeno.

<a href="https://powersnatch.bandcamp.com/album/ep2">EP2 de Power Snatch</a>

Así queda el tracklist de “EP2”

EP2 llega con cuatro canciones que respetan el mismo formato de su antecesor:

“Machete”

“New Legs”

“Born Dead”

“Hell Is a Hallway”

De colaboración esporádica a proyecto con vida propia

Power Snatch nació a comienzos de 2026, cuando Williams presentó el proyecto junto a Daniel James, el productor y compositor que había firmado buena parte de Ego Death at a Bachelorette Party, su tercer álbum en solitario publicado en 2025. El debut llegó apenas unos días después con EP1, tres canciones que ya dejaban claro que esto no era un simple experimento paralelo, sino un espacio con identidad propia dentro de la música de Williams: más crudo, más inmediato, sin la maquinaria de un lanzamiento discográfico convencional detrás. De hecho, la propia genealogía de Power Snatch tiene ese punto de misterio: antes de que Williams confirmara oficialmente el proyecto, ya circulaba entre fans una cuenta de Instagram vinculada al dúo que llevaba activa desde el verano de 2025, meses antes de cualquier anuncio formal, alimentando teorías y capturas de pantalla mucho antes de que hubiera una sola canción publicada.

Desde entonces, el dúo no se ha detenido: publicaron el sencillo suelto “Assignment” junto a EP1, versionaron “Perfect Hand” de This Is Lorelei, colaboraron con la artista londinense Tiberius b y, en junio, estrenaron los singles “Great” y “Training”. EP2 llega apenas seis meses después de EP1, confirmando que Power Snatch funciona con una lógica de publicación completamente distinta a la de Paramore o a la carrera en solitario de Williams: lanzamientos rápidos, sin ciclos promocionales largos, y una comunicación que ocurre casi en tiempo real con quien ya sigue el proyecto de cerca. Ese contraste, además, es lo que hace de Power Snatch un proyecto especialmente interesante de seguir: mientras Paramore opera con la maquinaria propia de una banda de estadios y su carrera en solitario responde a los tiempos de un sello y una gira mundial, aquí todo se mueve a otra velocidad, casi artesanal, más cercana al espíritu de una banda de garaje que publica lo que tiene apenas lo termina.

El momento no podría ser más ajetreado para Williams. Después de cerrar en junio la gira de Ego Death at a Bachelorette Party en Dublín, ya prepara “The Hayley Williams Show”, su próxima gira en solitario, que arrancará el 3 de septiembre en West Palm Beach y recorrerá Norteamérica y Latinoamérica hasta noviembre, con Magdalena Bay y Rico Nasty como teloneras en la parte estadounidense. Que Power Snatch elija justo este momento, antes de que arranque una gira de gran formato, para soltar un EP entero sin previo aviso, dice bastante sobre el papel que este proyecto ocupa en su vida: el espacio donde no hay calendario que respetar ni expectativas que gestionar.

Las primeras reacciones a EP2 apuntan en una dirección similar: la crítica especializada ha destacado el giro hacia sonoridades más trip-hop en los cortes iniciales, un desvío respecto al alt-rock más directo de EP1 que confirma que Power Snatch no tiene intención de repetir fórmula de un lanzamiento a otro. Esa libertad es, probablemente, la explicación más honesta de por qué Power Snatch sigue sorprendiendo con cada movimiento: no hay fórmula que seguir, solo la urgencia de sacar la canción en el momento en que está lista.

▶ “EP2” — Power Snatch | 12 de agosto de 2026 | Autoeditado (Bandcamp)

¿Te ha sorprendido este giro más trip-hop de Power Snatch, o te sigue conquistando más la Hayley Williams de guitarras directas?

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