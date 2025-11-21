Pras Michel (Fugees), condenado a 14 años de prisión por delitos de conspiración

El rapero Pras Michel, miembro fundador de Fugees, ha sido sentenciado a 14 años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de varios delitos de conspiración relacionados con financiación ilegal y lobby extranjero. La jueza Colleen Kollar-Kotelly dictó la sentencia en un tribunal federal de Washington, que incluye además tres años de libertad condicional y la devolución de aproximadamente 65 millones de dólares.

El caso se remonta a 2019, cuando Pras fue acusado de canalizar fondos procedentes del empresario malasio Jho Low hacia la campaña de reelección de Barack Obama en 2012. Posteriormente, intentó influir en la administración de Donald Trump para frenar las investigaciones contra Low. Durante el juicio, figuras como Leonardo DiCaprio testificaron, dado que Low participó en la financiación de la película El Lobo de Wall Street. En 2023, el artista fue declarado culpable de diez cargos, incluyendo fraude y aportaciones ilegales a campañas.

Según medios como Pitchfork y Rolling Stone, los abogados de Pras han anunciado que apelarán la sentencia. El rapero también ha estado envuelto en disputas legales con sus antiguos compañeros de Fugees, como la demanda contra Lauryn Hill por la cancelación de una gira de reunión.

Un repaso a la trayectoria musical de Pras Michel

La carrera de Pras Michel está marcada por su papel en Fugees, grupo que formó junto a Lauryn Hill y Wyclef Jean. Con su segundo álbum, The Score (1996), lograron un éxito internacional con temas como Killing Me Softly, Ready or Not y Fu-Gee-La. El disco vendió más de 17 millones de copias y consolidó a la banda como una referencia del hip hop alternativo y el soul.

Tras la disolución del grupo, Pras inició su carrera en solitario con Ghetto Supastar (That Is What You Are) (1998). El sencillo homónimo, en colaboración con Ol’ Dirty Bastard y Mýa, alcanzó gran popularidad y se convirtió en un clásico de finales de los noventa. El álbum también incluyó canciones como Blue Angels y What’cha Wanna Do. En 2005 publicó Win Lose or Draw, aunque con menor repercusión comercial.

A pesar de que su discografía en solitario no tuvo el mismo impacto que la de sus compañeros, su contribución al sonido de Fugees sigue siendo relevante. La mezcla de hip hop, soul y ritmos caribeños que caracterizó al grupo influyó en una generación de artistas y dejó una huella duradera en la música popular. Hoy, el legado musical de Pras Michel convive con los desafíos legales que han marcado su vida reciente, ofreciendo una visión completa de un artista cuya historia combina éxito artístico y controversia judicial.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.