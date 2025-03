Premios Oscar 2025: un viaje por la música desde Emilia Pérez y Wicked hasta 007

La 97ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 2 de marzo de 2025 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, brilló con una espectacular celebración de la música en el cine. La noche destacó a El Mal, canción de Emilia Pérez compuesta por Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, que se llevó el galardón a Mejor Canción Original. Además, el prestigioso premio a Mejor Banda Sonora Original fue para Daniel Blumberg por su impactante trabajo en The Brutalist, una obra llena de matices emocionales.

Momentos como el homenaje a la saga 007, con actuaciones de Lisa (BLACKPINK), Doja Cat y Raye, dejaron al público maravillado, mientras que Queen Latifah honró al icónico Quincy Jones interpretando Ease on Down the Road. Aunque se prescindió de las presentaciones en directo de las canciones nominadas, los productores apostaron por una película especial que mostraba el proceso creativo detrás de las canciones, acercando al público y haciéndoles partícipes de ese momento tan especial de inspiración.

Otro momento destacado fue la apertura de la gala, cuando Ariana Grande y Cynthia Erivo interpretaron un medley que incluyó Somewhere Over the Rainbow, Home y Defying Gravity, rindiendo homenaje tanto al clásico El mago de Oz y como a su propia película basada en el musical Wicked. Su actuación fue recibida con una gran ovación de pie.

La gala de los Oscars 2025 no solo premió la excelencia artística, sino que también subrayó la relación profunda entre la música y el cine, consolidando la magia del séptimo arte con un acompañamiento sonoro inolvidable.

