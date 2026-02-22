President abren una nueva etapa con Atlantic Records y el potente single “Angel Wings”

La banda enmascarada President vuelve a la carga en 2026 con un movimiento decisivo: su fichaje por Atlantic Records y el lanzamiento de su nuevo single “Angel Wings”, un tema que marca el inicio de lo que ellos mismos describen como una “nueva etapa” artística. Tras un 2025 fulgurante, en el que irrumpieron en la escena metal con un aura de misterio y un debut que agitó festivales y redes, el grupo parece decidido a consolidar su posición en la escena alternativa internacional.

El nuevo single “Angel Wings” llega como la primera muestra de música inédita de President en 2026 y se presenta como una pieza emocional, cargada de riffs y con un estribillo que subraya la amplitud vocal de su enigmático líder. En palabras del propio vocalista, “‘Angel Wings’ refleja una búsqueda de redención espiritual y la determinación de empezar de nuevo. Marca la apertura de un nuevo capítulo. En esencia, la canción habla de mantener cerca a quienes más importan, sin dejarse afectar por los detractores”.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip que refuerza la estética oscura y ceremonial que ha caracterizado al proyecto desde sus primeras apariciones. Y es que el misterio sigue siendo parte esencial del fenómeno President: desde su debut en el Download Festival 2025, donde actuaron sin revelar sus identidades, las teorías no han dejado de multiplicarse. Algunos fans apuntan a la voz de Charlie Simpson, mientras que otros creen que podrían compartir miembros con Sleep Token. Nada confirmado, por supuesto, y la banda parece encantada de mantener el suspense.

Lo que sí está claro es que su fichaje por Atlantic Records supone un salto significativo para un proyecto que, pese a las acusaciones de “ser unos infiltrados de la industria”, ha defendido públicamente que su camino ha sido todo menos sencillo. Tras su EP debut King Of Terrors y una primera gira que dejó buenas sensaciones —aunque con un repertorio aún breve—, President se preparan ahora para su ‘Campaign Trail Tour’, que recorrerá Reino Unido e Irlanda entre el 12 y el 21 de abril.

Con “Angel Wings”, President parecen dispuestos a reforzar su narrativa, ampliar su sonido y demostrar que su ascenso no es fruto del azar, sino de una propuesta sólida que combina misterio, contundencia y ambición.

Sobre President

Formados en el anonimato y con una estética marcada por máscaras y simbolismo político, President irrumpieron en 2025 con el EP King Of Terrors, un debut que les situó rápidamente en el radar del metal alternativo. Su presencia en festivales, su identidad oculta y su enfoque conceptual han convertido al grupo en uno de los proyectos más comentados de la escena británica reciente. Con “Angel Wings”, abren oficialmente su segunda etapa bajo el paraguas de Atlantic Records.

