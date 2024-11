Primeros artistas confirmados para el Sónar 2025

El icónico festival Sónar Barcelona ha desvelado los primeros detalles de su edición 2025, prometiendo consolidarse nuevamente como un referente global en música, arte y tecnología. La 32ª edición, que se celebrará del 12 al 14 de junio, acaba de confirmar a más de 60 artistas de renombre internacional, estrenos exclusivos y colaboraciones inéditas que convertirán de nuevo la ciudad catalana en la capital mundial de la música, la innovación y la creatividad.

Entre las actuaciones destacadas se encuentran artistas de la talla de Nathy Peluso, quien presentará por primera vez en España su nuevo álbum Grasa, y Plastikman, el proyecto de Richie Hawtin que regresa tras más de una década con un espectáculo audiovisual revolucionario. También sobresalen propuestas como las de ARCA, Peggy Gou, Honey Dijon, Eric Prydz, Maria Arnal y el dúo BICEP, que traerán producciones cargadas de innovación y estética vanguardista.

El festival no solo se centrará en la música, sino que, como siempre, también explorará la intersección del arte y la tecnología en Sónar+D, un espacio donde la reflexión sobre el impacto social y creativo de la tecnología será protagonista. Esta sección incluye eventos como el +RAIN , dedicado al cine generado por inteligencia artificial, y la Project Area, un lugar para la exhibición de tecnología avanzada e investigación de vanguardia.

Sónar 2025 también destacará por sus colaboraciones únicas. Una de las más esperadas es la de Actress & Suzanne Ciani, quienes presentarán Concrète Waves, comisariada junto al Barbican Centre de Londres. Otros momentos memorables incluyen los DJ sets a cuatro manos de Skrillex b2b Blawan y Armin van Buuren b2b Indira Paganotto, así como el espectáculo interdisciplinario Room With a View, del influyente productor francés Rone y el colectivo (LA)HORDE, que combina música y danza con bailarines del Ballet National de Marseille.

Además, la 32ª edición del festival también contará con un concierto especial el jueves 12 de junio en el Palau de la Música Catalana, basado en un repertorio de obras de Steve Reich y la compositora catalana Raquel García-Tomás a cargo de Frames Percussion, Lluïsa Espigolé y Helena Otero Correa.

A continuación el listado con todos los artistas y shows confirmados: Plastikman, Peggy Gou, Nathy Peluso, BICEP present CHROMA AV/DJ set, ARCA, Armin van Buuren b2b Indira Paganotto, Rone x (LA)HORDE with Ballet National de Marseille present Room With A View, Eric Prydz, Honey Dijon, Four Tet, Barry Can’t Swim DJ set, Skrillex b2b Blawan, Jayda G, Overmono, Actress & Suzanne Ciani present Concrète Waves, Vintage Culture, Helena Hauff, Polo & Pan, Tarta Relena present És pregunta, MOCHAKK, Sama’ Abdulhadi, Yerai Cortés presents Guitarra Coral, Six Sex, DJ HEARTSTRING, Samantha Hudson presents Música para Muñecas, Max Cooper presents Lattice 3D/AV, Maria Arnal presents Ama, MCR-T live, Grand River and Abul Mogard present In uno spazio immenso, Blawan live, Fafi Abdel Nour b2b Jennifer Loveless, Branko live, Daito Manabe, KEBRA, 15 15, Hamdi, Cora Novoa presents Mental Diary Act III live AV, Interplanetary Criminal, Saint Abdullah, Eomac & Rebecca Salvadori present A Forbidden Distance, Andres Campo, Juliana Huxtable, Raül Refree + Niño de Elche present cru+es, Elkka, Chris Watson & Izabella Dłużyk present Białowieża, ABADIR, Sara Persico & Mika Oki present Sphaîra, Tim Reaper, Dania + Mau Morgó present replica — relic, TETO PRETO, Flore b2b Peder Mannerfelt, Shapednoise & Sevi Iko Dømochevsky present Absurd, DJ Paca, Baldman.

Las entradas para el Sónar 2025 ya están a la venta con precios promocionales hasta el domingo 24 de noviembre. Para más información, se puede visitar su página oficial en sonar.es.