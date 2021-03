Princess Nokia lanza nuevo single “It’s Not My Fault”

La artista afro-nuyorriqueña Princess Nokia, lanzó I Like Him el año pasado y fue un gran éxito, y ahora nos muestra su nuevo trabajo, la canción It’s Not My Fault, a través de Arista Records y producida por Powers Pleasant.

Ha lanzado esta canción acompañada de un videoclip dirigido por Sebastian Sdaigui. Este videoclip futurista rinde homenaje al lanzamiento del single debut de Jennifer Lopez If You Had My Love, este video “da un nuevo giro a la posición tradicional femenina como objeto de la mirada”.

“Mi video simboliza mi mayoría de edad convencional, al igual que lo hizo con Jennifer. Simboliza a la mujer millennial promedio, tomando el control de sí misma como sujeto. Controlo mi narrativa y celebro mi belleza. Es hiperfuturismo y casi 22 años después nos estamos moviendo hacia una era más interactiva” comentaba la artista de hip hop y R&B alternativo.

Princess Nokia – It’s not your fault