Protomartyr han vuelto a poner fecha en el calendario. Los post-punkers de Detroit han anunciado Hotel Usona, su séptimo álbum de estudio, que llegará el 25 de septiembre a través de Domino Records. Junto al anuncio, la banda ha compartido el primer adelanto, «Sounds We Cannot Hear», acompañado de un vídeo protagonizado por Nate Varrone (conocido por su papel en The Bear) que retrata a un hombre celebrando solo su 38 cumpleaños en un hibachi, perdiendo pie poco a poco a lo largo de la noche.

El disco ha sido grabado con Dave Fridmann (productor habitual de Flaming Lips, Sleater-Kinney o MGMT) en sus propios Tarbox Road Studios, en el oeste del estado de Nueva York. Se trata de la primera colaboración entre Fridmann y el cuarteto formado por Joe Casey (voz), Greg Ahee (guitarra, multiinstrumentista y coproductor), Scott Davidson (bajo) y Alex Leonard (batería), la misma formación que lleva más de una década sosteniendo la banda sin cambios.

Hotel Usona constará de nueve canciones: «The Old Hotel», «Sounds We Cannot Hear», «Converts», «Exalted Eagles», «The Knife Dream», «Feed the Sewer», «Lavender – Gospel», «Third Country» y «Checking Out». El título no es casualidad: Casey ha construido el disco como si su país fuera un hotel envejecido, donde cada canción es una habitación distinta habitada por un huésped problemático. Así lo plantean también desde el sello: la parálisis lenta de la vida moderna asoma en «Sounds We Cannot Hear», la inteligencia artificial atraviesa «Feed the Sewer», la deportación tensa «Third Country» y un patriotismo deformado sobrevuela «Exalted Eagles».

No es la primera vez que la banda de Casey ronda estas páginas: ya contamos en su día cómo Protomartyr anunciaban Ultimate Success Today tras el adelanto «Worm in Heaven», o cómo pisaron San Sebastián, Madrid y Barcelona en una de sus giras europeas más recordadas.

«Sounds We Cannot Hear»: el primer aviso de que algo va mal en la habitación 101

En «Sounds We Cannot Hear», Casey diseca lo que la banda describe como la parálisis lenta de la vida contemporánea. La letra encadena imágenes de scroll infinito, pantallas y ruido de fondo constante, con versos como el que abre la canción hablando de cómo «el scroll deforma el día». Musicalmente, el tema llega reforzado con metales, campanas tubulares y xilófono, ampliando la paleta habitual del grupo sin perder su columna vertebral de bajo insistente y guitarra angulosa.

Ahee, encargado de gran parte de la producción junto a Fridmann, ha explicado que para este disco se dejó influir por sonoridades de Oriente Medio y por la exotica de los años cincuenta, buscando un punto de encuentro entre el pavor y el gozo. Es una descripción que encaja con la ambición declarada del álbum: un trabajo «altamente temático y sinfónico en su alcance», según lo describe nada menos que Iggy Pop en el texto de presentación que firma para Domino.

El propio Pop, vecino ilustre de Detroit y viejo admirador de la banda (llegó a llamarlos «la mejor banda que tenemos ahora mismo en América»), se explaya en la biografía oficial del disco comparándolo con una especie de Sgt. Pepper’s de drive-through, aunque matiza que la etiqueta se queda corta. Para él, Hotel Usona tiene un aliento wagneriano, cercano al Tristán e Isolda, con pasajes modales y casi célticos que evocan cuernos de guerra en una batalla olvidada.

De Detroit al desierto: dos décadas cartografiando el declive americano

Desde su formación en Detroit, Protomartyr ha construido uno de los catálogos más sólidos y perturbadores del post-punk contemporáneo, publicando discos como No Passion All Technique, Under Color of Official Right, The Agent Intellect (del que celebraron su décimo aniversario el año pasado con una edición en directo) y Relatives in Descent. Con Ultimate Success Today (2020) y Formal Growth in the Desert (2023, grabado en Sonic Ranch, Texas), la banda amplió su rango sin renunciar a la mirada corrosiva de Casey sobre la violencia institucional, el patriarcado o el supremacismo, siempre envuelta en arreglos cada vez más ambiciosos.

Hotel Usona llega tres años después de Formal Growth in the Desert y confirma que Protomartyr sigue sin rebajar la intensidad de su discurso: si aquel disco hablaba de duelo, tecnología distópica y del hecho de ser víctima de un crimen, este nuevo trabajo traslada esa misma lupa a fenómenos muy de 2026, desde la inteligencia artificial hasta la deportación, pasando por un patriotismo que suena cada vez más hueco. El fichaje de Fridmann como productor, tras años trabajando casi en solitario o con colaboradores más cercanos a su círculo habitual, sugiere además una banda dispuesta a estirar su sonido hacia terrenos más orquestales sin perder el filo que la hizo destacar desde sus primeros años.

Gira mundial a la vista, aunque de momento sin fecha confirmada en España

Protomartyr acompañará el lanzamiento con una extensa gira mundial. La banda arrancará el 19 de octubre en Phoenix (Crescent Ballroom) y recorrerá Estados Unidos y Canadá hasta cerrar en casa, en Detroit, el 4 de diciembre en el Majestic. Entre las paradas destacan Los Ángeles, Toronto, Nueva York (Webster Hall, 12 de noviembre), Chicago o Nashville, además de una fecha como teloneros de The Jesus and Mary Chain en Austin. Ya en 2027, el tramo europeo arrancará el 11 de febrero en Leeds y continuará por Londres, París, Ámsterdam, Berlín y Copenhague.

De momento no hay ninguna fecha confirmada en España dentro de este nuevo tramo europeo, así que habrá que esperar a ver si el itinerario se amplía en los próximos meses, tal y como ocurrió en su gira anterior.

▶ «Hotel Usona» — Protomartyr | 25 de septiembre de 2026 | Domino Records

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