Pulp tendrán su propio documental en Mubi. La banda de Sheffield ha confirmado What Do You Do For An Encore?, una película de 90 minutos dirigida por Garth Jennings y narrada por Jarvis Cocker, que llegará a la plataforma este otoño. El material parte del show más grande de su historia: las dos noches agotadas en el O2 de Londres en junio de 2025, fundidas con cuatro décadas de archivo inédito. Junto a la película, el grupo ha anunciado Live!, su primer álbum en directo, que sale el 28 de agosto vía Rough Trade.

El documental que Pulp se ha ganado a pulso

La mayoría de reuniones de bandas legendarias acaban en una gira de nostalgia bien facturada y, como mucho, un especial de streaming hecho por encargo. Lo de Pulp es distinto porque Jennings no es un director contratado para la ocasión: su relación con el grupo viene de 1997, cuando dirigió el vídeo de “Help The Aged”. Cuando la banda anunció su vuelta a los escenarios en 2023, fue él quien se ofreció a ayudar a diseñar el concepto escénico antes de plantearse siquiera rodar nada. El documental llegó después, casi como consecuencia natural de esa implicación.

Por eso What Do You Do For An Encore? puede mirar hacia Stop Making Sense y The Last Waltz como referencia sin quedar en ridículo: no busca vender entradas de una gira que ya terminó, sino dejar constancia de un momento concreto. Las dos noches del O2 se grabaron la misma semana en que More alcanzó el número uno en Reino Unido, primer disco de estudio de la banda en 24 años. Esa coincidencia de fechas es lo que convierte el archivo en algo más que un recuerdo bonito.

El tracklist de “Live!”: dieciocho canciones para revivir el O2

Live! sale el 28 de agosto vía Rough Trade, el mismo día en que Pulp encabezan un show ya agotado en Wythenshawe Park (Manchester). El disco recoge íntegras las dos noches del O2, con canciones antiguas y nuevas conviviendo en directo por primera vez. Dos adelantos ya están disponibles: “Disco 2000” y “A Sunset”, esta última acompañada de vídeo. «Un concierto es un acontecimiento en el que las canciones vuelven a la vida», ha explicado Cocker sobre el porqué del título del álbum.

“Intro” (con Kelly Macdonald) “Spike Island” “Slow Jam” “Sorted For E’s & Wizz” “Disco 2000” “Help The Aged” “Farmers Market” “This Is Hardcore” “Sunrise” “Something Changed” “Grown Ups” “O.U.” “Do You Remember The First Time?” “Mis-Shapes” “Got To Have Love” “Babies” “Common People” “A Sunset”

Pulp: de Sheffield al encore que nadie esperaba

Pulp se formaron en Sheffield a finales de los setenta, pero tardaron más de una década en encontrar su versión definitiva alrededor de Jarvis Cocker. His’n’Hers (1994) los situó en el mapa del britpop; Different Class (1995), con “Common People” y “Disco 2000”, los convirtió en la voz más afilada de esa generación sobre clase social y aspiración. This Is Hardcore (1998) torció el tono hacia algo más oscuro y We Love Life (2001) cerró el ciclo antes de un parón de más de dos décadas, interrumpido solo por giras puntuales de reunión en 2011 y 2023.

El regreso real llegó con More en 2025, primer disco de estudio en 24 años. Desde entonces la banda ha encadenado una gira de victoria, una versión de ABBA y un EP con inéditos y un Johnny Cash por sorpresa. Lo lógico habría sido cerrar el capítulo con otro single. Pulp han preferido cerrarlo con una película que trata ese regreso como algo que merece archivo, no solo aplausos.

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