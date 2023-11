Pulp estrena nueva canción en directo en México

La banda británica de indie rock Pulp sorprendió a sus fans al tocar una canción inédita llamada Background Noise durante su concierto en el Corona Capital Festival en México. El tema, dedicado por el vocalista Jarvis Cocker a su novia, es una balada emotiva con un estribillo pegadizo. Se trata de la primera canción nueva de Pulp desde su álbum This Is Hardcore de 1998.

Pulp se reunió este año para una serie de shows en el Reino Unido e Irlanda, incluyendo un multitudinario espectáculo en el Finsbury Park de Londres, dos presentaciones en su ciudad natal Sheffield, y un cierre en el Eventim Apollo de Hammersmith. Su última fecha programada es el 31 de diciembre en el festival de Año Nuevo de Edimburgo, donde prometen empezar el 2024 de la mejor manera posible.

El baterista de Pulp, Nick Banks, ha insinuado que la banda tiene más planes para el próximo año, pero no ha revelado detalles al respecto. Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de su nuevo libro de memorias, So It Started There: From Punk To Pulp, donde cuenta la historia de la banda desde sus inicios hasta su éxito mundial.