Pulp estrena nueva canción en Toronto durante su gira norteamericana

Pulp ha sorprendido a sus fans con el estreno de una nueva canción titulada My Sex durante su concierto en Toronto del 10 de septiembre de 2024. Este tema inédito, descrito como oscuro y sugerente, se presentó durante el los bises de tres canciones de la banda. La actuación en Toronto es parte de su gira norteamericana, la primera en 12 años, que sigue a una serie de conciertos por Europa este verano, entre ellos, su participación en el Primavera Sound 2024.

El setlist del concierto incluyó clásicos como Disco 2000, Something Changed, Common People y Babies, además de otro nuevo tema titulado Spike Island, estrenado también recientemente en Chicago. La banda también ha tocado nuevas canciones en festivales recientes, como A Sunset en el Flow Festival 2024 y Background Noise en México el año pasado.

El último álbum completo de Pulp, We Love Life, se lanzó en 2001, seguido de un sencillo en 2013 titulado After You. La gira actual, This Is What We Do For An Encore, continuará en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. Además, la banda ha anunciado su primer concierto para 2025 en un nuevo festival en Japón.