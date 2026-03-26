Pulp lanzan por fin en digital su nuevo EP con dos canciones inéditas y una sorprendente versión de Johnny Cash

Pulp han decidido hacer un regalo inesperado a sus fans: su nuevo EP, hasta ahora disponible únicamente como vinilo exclusivo de Rough Trade, ya puede escucharse en plataformas digitales. El lanzamiento incluye dos canciones inéditas —“Marrying For Love” y “Cold Call On The Hotline”— además de una versión de “The Man Comes Around”, el clásico de Johnny Cash que aparece en un momento clave de la serie The Hack.

“Marrying For Love” muestra a unos Pulp juguetones y elegantes, con un aire lounge que encaja de lleno en la sensibilidad melódica de Jarvis Cocker. En cambio, “Cold Call On The Hotline” recupera el humor ácido y la narrativa incómoda marca de la casa, con un protagonista que espera en vano al otro lado de una línea erótica. Cocker lo resume con una frase que podría haber salido de un monólogo suyo: “He oído hablar del sexo telefónico, pero la impotencia telefónica es nueva para mí”.

La joya inesperada del EP es su lectura de “The Man Comes Around”, una versión más sensual y nocturna que la original de Cash, y que encaja sorprendentemente bien en el universo de Pulp. La canción ha ganado visibilidad gracias a su aparición en The Hack, la serie que revisita el escándalo de escuchas ilegales que sacudió al Reino Unido en 2011.

Las dos canciones inéditas proceden de las sesiones de grabación de More, el primer álbum de Pulp en 24 años. Un disco que NME describió como “todo lo que quieres de un álbum de Pulp, enriquecido por la experiencia vivida”, y que ha devuelto a la banda a un estado de forma envidiable. En una entrevista reciente, Cocker habló sobre la ausencia del bajista Steve Mackey, fallecido en 2023: “Fue un golpe muy duro perderle. Te obliga a pensar en tu propia mortalidad y en lo que quieres hacer con tu vida”. Ese impulso creativo, según él, fue clave para terminar el disco.

Pulp no se detienen aquí: este año ofrecerán una serie de conciertos en Reino Unido y Europa, con una gran cita en Manchester en agosto junto a Self Esteem como artista invitada. También encabezarán el End Of The Road 2026 y el Mad Cool Festival en Madrid. Y aunque no hay planes firmes para un nuevo álbum, Cocker no descarta nada: “Quizá un EP, quizá un single. Intentamos no pensar en si este es el último. Esta vez no sentí que pudiera morir tranquilo al terminarlo, y eso es bueno”.

Pulp, una trayectoria que convirtió la vida cotidiana en poesía pop

Desde su formación en Sheffield a finales de los 70, Pulp han construido una de las carreras más singulares del pop británico. Tras años de búsqueda, su explosión llegó en los 90 con His ’n’ Hers, Different Class y This Is Hardcore, discos que mezclaban ironía, deseo, clase social y observación cotidiana con una elegancia única. La figura de Jarvis Cocker, mitad crooner, mitad narrador urbano, se convirtió en un icono cultural. Tras un largo parón, su regreso con More en 2025 demostró que su mirada sigue siendo tan afilada como siempre. Con nuevas canciones, giras multitudinarias y una energía renovada, Pulp continúan ampliando una discografía que ha marcado a generaciones y que sigue siendo un referente del pop británico más inteligente y emocional.

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