Pulp no estará finalmente en Glastonbury 2025, revela Candida Doyle

Candida Doyle, tecladista de la icónica banda británica Pulp, ha confirmado que Glastonbury no mostró interés en incluir al grupo en su edición de 2025, a pesar de que este año marca el 30º aniversario de su histórica actuación como cabeza de cartel en 1995. La noticia ha decepcionado a los fans que esperaban un regreso triunfal de los héroes del Britpop a Worthy Farm. Por el contrario, los fans españoles están de enhorabuena, ya que Pulp encabezará el Bilbao BBK Live 2025, prometiendo un espectáculo inolvidable en Kobetamendi.

Una oportunidad perdida para celebrar

En una entrevista en BBC Radio 6 Music, Doyle expresó que Pulp estaba interesado en actuar en Glastonbury para conmemorar los 30 años de su memorable actuación de 1995, cuando reemplazaron a The Stone Roses tras la lesión de su guitarrista John Squire. Aquel concierto impulsó la fama de Pulp, consolidando el éxito de su álbum Different Class (1995), que alcanzó cuatro veces platino. Sin embargo, Doyle señaló: “Queríamos tocar por el 30º aniversario, pero no estaban interesados. Pensamos en el próximo año, pero entonces no habrá festival”. Glastonbury ha anunciado un año sabático en 2026, frustrando cualquier plan inmediato.

Del mismo modo, los rumores y especulaciones sobre una aparición sorpresa bajo el seudónimo “Patchwork” en el festival fueron desmentidas por Doyle y un portavoz de la banda. A pesar de los rumores alimentados por la reciente gira de Pulp y el lanzamiento de su primer álbum en 24 años, More, no habrá actuación en Glastonbury 2025.

Un regreso triunfal en Bilbao BBK Live

Pulp encabezará el Bilbao BBK Live 2025, que se celebrará del 10 al 12 de julio en Kobetamendi, Bilbao. La banda actuará el jueves 10 de julio, compartiendo cartel con artistas como Michael Kiwanuka, Kaytranada y Japanese Breakfast. Este festival, uno de los más importantes de Europa, marca la primera aparición de Pulp en Bilbao BBK Live, donde ofrecerán un setlist cargado de himnos como Common People y Disco 2000. Los abonos están a la venta hasta el 1 de abril por 150 euros, y las entradas de día estarán disponibles desde el 27 de marzo por 65 euros.

El legado de los reyes del Britpop

Formada en Sheffield en 1978, Pulp se convirtió en un pilar del Britpop en los 90 bajo el liderazgo carismático de Jarvis Cocker. Con Candida Doyle en los teclados, Nick Banks en la batería y Mark Webber en la guitarra, la banda lanzó álbumes icónicos como His ‘n’ Hers (1994), Different Class (1995) y This Is Hardcore (1998). Different Class, con sencillos como Common People y Disco 2000, alcanzó el número uno en Reino Unido y definió una era. Con siete álbumes de estudio, cinco sencillos top 10 en Reino Unido y dos álbumes número uno, Pulp dejó una huella imborrable, culminando con su regreso en 2025 con More.

