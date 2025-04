Pulp regresa con fuerza: Nuevo disco «More» y el emocionante primer adelanto «Spike Island»

La escena musical está vibrando con la noticia: Pulp, los íconos del britpop, han anunciado su regreso con More, su primer disco en 24 años, que verá la luz el 6 de junio de 2025. Este lanzamiento no solo marca un hito para los fans, sino que rinde homenaje al fallecido bajista Steve Mackey, cuya pérdida en 2023 dejó un vacío que este disco busca llenar con emociones y nostalgia.

Bajo la producción de James Ford, conocido por su trabajo con Arctic Monkeys y Fontaines D.C., More fue grabado en solo tres semanas en Orbb Studio, Londres. Jarvis Cocker reveló que las ideas surgieron durante la gira de reunión de 2023, cuando una nueva canción, Hymn of the North, desató la creatividad de la banda. El resultado es un álbum de once temas, incluyendo joyas como Tina, Grown Ups, y Slow Jam, con colaboraciones de Richard Hawley, Jason Buckle, y la familia Eno, además de arreglos de cuerda por Richard Jones y el Elysian Collective.

El primer sencillo, Spike Island, lanzado el 10 de abril, es una pieza cargada de sintetizadores y melancolía, donde Cocker reflexiona sobre los giros inesperados de la vida, inspirándose en el icónico concierto de The Stone Roses en 1990. Su videoclip, dirigido por el propio Cocker, utiliza inteligencia artificial para transformar imágenes del arte de Different Class (1995), ofreciendo un viaje visual impactante que termina con la frase: “quizá tenemos que encontrar mejores maneras de mostrarnos vivos”.

More estará disponible en ediciones limitadas de vinilo, como el verde Theresa o el exclusivo South Yorkshire Sunset para Sheffield, la cuna de la banda. La recepción ha sido arrolladora: fans y medios celebran este retorno como un puente entre el pasado y el presente del britpop.

Prepárense, porque Pulp está de vuelta, más vivos que nunca, con un disco que promete ser inolvidable. ¡No os lo perdáis!

Pulp: Una odisea britpop que marcó una era

Pulp, liderados por el carismático Jarvis Cocker, es una de las bandas más influyentes del britpop, un género que definió los años 90 con su mezcla única de sarcasmo, melancolía y celebración de lo ordinario. Formados en Sheffield, Inglaterra, en 1978, la banda tardó en alcanzar el éxito masivo, pero su perseverancia y visión artística los convirtieron en íconos culturales.

Su discografía oficial incluye siete álbumes de estudio. Comenzaron con It (1983), un trabajo inicial que reflejaba sus influencias post-punk. Sin embargo, fue con His ‘n’ Hers (1994) cuando explotaron, ganando elogios por hits como Do You Remember the First Time? y Lipgloss. Su apogeo llegó con Different Class (1995), un álbum seminal que incluye clásicos como Common People y Disco 2000, consolidándolos como rivales de Oasis y Blur. Este disco, galardonado con el Mercury Prize, capturó la esencia de una generación con su crítica social y lirismo afilado.

Luego vinieron This Is Hardcore (1998), un álbum más oscuro y experimental, y We Love Life (2001), su última obra antes de una pausa de más de dos décadas. Durante este tiempo, Cocker exploró proyectos solistas y colaboraciones, manteniendo viva la llama creativa.

Tras la muerte del bajista Steve Mackey en 2023, Pulp anunció su retorno en 2025 con More, su primer disco en 24 años, programado para el 6 de junio. Este nuevo capítulo, que incluye el single Spike Island, promete fusionar nostalgia y modernidad, reafirmando su legado.

