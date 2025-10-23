Puma Blue se sumerge en lo crudo y lo visceral con «Croak Dream»

El británico Puma Blue —nombre artístico de Jacob Allen— acaba de anunciar su nuevo álbum Croak Dream, que verá la luz el próximo 6 de febrero de 2026 a través del sello Play It Again Sam. El anuncio llega acompañado del primer adelanto, Desire, una pieza grabada en la intimidad de una habitación de hotel que, según el propio artista, definió el universo sonoro del disco: sin micrófonos, sin amplificación, solo la crudeza de una guitarra capturada con el móvil. Esa estética lo-fi y visceral se convirtió en el eje creativo de todo el álbum.

Croak Dream se presenta como una exploración profunda de la mortalidad y la urgencia de vivir, con influencias que van del trip-hop al jungle, pasando por el dub techno y la melancolía de Radiohead. El disco fue grabado en los Real World Studios de Peter Gabriel, bajo la producción de Sam Petts-Davies (conocido por su trabajo con The Smile y Warpaint). La propuesta combina improvisación, experimentación y una producción que abraza la imperfección como fuente de belleza.

Para celebrar el lanzamiento, Puma Blue ha anunciado una gira mundial que lo llevará por Norteamérica, Asia y Europa, con paradas confirmadas en Madrid (Café Berlín, 5 de mayo) y Barcelona (La Nau, 6 de mayo). Sus conciertos, descritos como experiencias inmersivas, prometen trasladar al directo esa mezcla de jazz, soul y ambient que lo ha convertido en una de las voces más singulares del panorama alternativo actual.

De Londres al mundo: el viaje introspectivo de Puma Blue

Jacob Allen comenzó su proyecto Puma Blue en el sur de Londres, emergiendo como una figura clave del underground británico gracias a su estilo introspectivo y minimalista, bautizado por algunos medios como “dream soul”. Su primer EP, Swum Baby (2017), ya mostraba una sensibilidad única, con temas como Only Trying 2 Tell U y Want Me que mezclaban soul, jazz y electrónica en atmósferas nocturnas y melancólicas. En 2021 llegó su debut largo, In Praise of Shadows, un trabajo que Pitchfork describió como “una meditación sobre el duelo y el deseo” y que consolidó su reputación como artesano del sonido íntimo y emocional.

En 2023, Puma Blue lanzó Holy Waters, un álbum más ambicioso en producción, donde se abría a texturas más densas y arreglos más complejos sin perder su esencia vulnerable. Ese disco lo llevó a festivales como End of the Road y a girar por Europa y Estados Unidos, ganando elogios por su capacidad para crear atmósferas envolventes en directo. Ahora, con Croak Dream, el artista parece dar un paso más hacia lo experimental, abrazando el riesgo y la imperfección como motores creativos. Su evolución ha sido constante, pero siempre fiel a una visión artística que prioriza la emoción por encima de la perfección técnica. En tiempos de sobreproducción digital, Puma Blue sigue apostando por lo humano, lo frágil y lo real.

