PUP celebra su gira con un arsenal de recuerdos que lo convierten en un acontecimiento histórico para sus fans

La banda canadiense PUP ha decidido inmortalizar su reciente Megacity Madness Tour con un triple lanzamiento que hará las delicias de sus seguidores: un álbum en directo, un documental en vídeo y una revista de 196 páginas titulado Megacity MegaZine. El proyecto recoge la energía de seis conciertos consecutivos en Toronto, cada uno en salas emblemáticas de la ciudad y con invitados como Jeff Rosenstock y Nobro, consolidando el vínculo de la banda con su comunidad y su público.

El álbum, Megacity Madness (The Official Live Recordings), verá la luz el 13 de marzo de 2026 en formato vinilo exclusivo, disponible en la tienda oficial del grupo y en distribuidores independientes. La lista de canciones incluye clásicos como Morbid Stuff, Kids, No Hope, Dark Days y DVP, grabados en lugares tan icónicos como Sneaky Dee’s, Lee’s Palace o el Danforth Music Hall. El documental, dirigido por Jeremy Schaulin-Rioux y Clem Hoener, ya está disponible en seis episodios que capturan la intensidad de cada noche. Según el vocalista Stefan Babcock, esta serie de conciertos fue “una de las experiencias más validadoras” de su carrera, un testimonio de cómo una banda que empezó tocando en sótanos ha llegado a llenar salas históricas.

Este lanzamiento no solo es un regalo para los fans, sino también una declaración de principios: PUP sigue apostando por la autenticidad y por mantener viva la memoria de sus conciertos. Medios como Rolling Stone y Stereogum han destacado en ocasiones la capacidad del grupo para transformar la angustia y el caos en himnos colectivos, y este nuevo material refuerza esa reputación. Con Who Will Look After The Dogs? aún fresco en la memoria de sus seguidores, el grupo demuestra que su energía en directo es tan vital como sus grabaciones de estudio.

Una década de punk visceral: la historia y discografía de PUP

PUP nació en Toronto en 2010 bajo el nombre de Topanga, y pronto se convirtió en una de las propuestas más explosivas del punk contemporáneo. El acrónimo que da nombre a la banda, Pathetic Use of Potential, refleja su ironía y espíritu autocrítico. Formada por Stefan Babcock (voz y guitarra), Nestor Chumak (bajo), Steve Sladkowski (guitarra) y Zack Mykula (batería), la banda debutó en 2013 con el álbum PUP, editado por Royal Mountain Records y posteriormente relanzado en Estados Unidos por SideOneDummy. Su segundo trabajo, The Dream Is Over (2016), consolidó su reputación con himnos cargados de rabia y humor negro, mientras que Morbid Stuff (2019) los llevó a un público más amplio gracias a su mezcla de melodías pegadizas y letras sobre la ansiedad y el desencanto.

En 2020 publicaron el EP This Place Sucks Ass, un título que resume su estilo directo y sin concesiones. Dos años más tarde llegó The Unraveling of PUPTHEBAND (2022), un disco que exploraba nuevas texturas sin perder su esencia punk. En 2025 lanzaron Who Will Look After The Dogs?, un álbum que reafirma su capacidad para reinventarse y que sirvió de base para la gira Megacity Madness. Además, han editado varios discos en directo como Live at the Electric Ballroom (2020) y PUP Unravels Live In Front Of Everyone They Know (2022), que muestran la intensidad de sus actuaciones.

Lo que distingue a PUP es su habilidad para convertir la frustración en celebración colectiva. Sus canciones, como DVP, Kids o Sleep in the Heat, son coreadas como himnos por una generación que encuentra en su música un espejo de sus propias luchas. Con una discografía que combina crudeza y melodía, y con lanzamientos que documentan cada etapa de su evolución, la banda se ha consolidado como una de las voces más relevantes del punk moderno. Su nuevo proyecto de álbum en vivo, documental y zine no es solo un repaso a su trayectoria, sino también una reafirmación de que su historia sigue escribiéndose en presente.

