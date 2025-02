PUP regresa con un nuevo álbum y el sencillo «Hallways»

La banda de rock PUP, originaria de Toronto, ha anunciado el lanzamiento de su quinto álbum de estudio titulado Who Will Look After the Dogs?, el cual estará disponible a partir del 2 de mayo. La noticia llega acompañada del estreno del video musical de su nuevo sencillo Hallways, una canción que captura la intensidad emocional y el humor característico del grupo. El álbum fue producido por John Congleton y sigue a su aclamado disco de 2022, The Unraveling of PUPTheBand.

El cantante de PUP, Stefan Babcock, reveló en un comunicado que escribió la letra de Hallways durante un momento difícil en su vida. «La primera cosa que escribí para este álbum fue el título Who Will Look After the Dogs?. Es devastador, pero de una forma exagerada y cómica. A veces, tienes que reírte de ti mismo para salir del abismo,» comentó Babcock. Este comentario subraya el estilo único de la banda, que mezcla letras profundas con un toque de humor negro.

El álbum incluirá doce pistas, entre ellas la previamente lanzada Paranoid. También contará con colaboraciones de Jeff Rosenstock en Get Dumber. Los temas abordan cuestiones de amor, pérdida y la lucha por encontrar sentido en momentos de caos.

Para los fans de PUP, este lanzamiento es una continuación natural de su evolución musical, combinando elementos de punk y rock con una narrativa lírica que es tan introspectiva como irreverente. La banda espera que este nuevo trabajo resuene con su audiencia y continúe consolidando su posición en la escena del rock.

PUP: Desde el punk DIY hasta el reconocimiento internacional

Formada en Toronto en 2013, PUP ha ido escalando posiciones en el mundo del punk rock gracias a su enérgica música y letras sinceras y directas. La banda, compuesta por Stefan Babcock (voz y guitarra), Nestor Chumak (bajo), Zack Mykula (batería) y Steve Sladkowski (guitarra), debutó con su álbum homónimo PUP en 2014, ganando rápidamente una base de seguidores leales gracias a su actitud DIY y sus intensos shows en vivo.

El éxito de su segundo álbum, The Dream Is Over (2016), consolidó su reputación en la escena punk. Con canciones como DVP y If This Tour Doesn’t Kill You, I Will, el álbum fue aclamado por la crítica y llevó a la banda a realizar giras internacionales. PUP se destacó por su capacidad para combinar humor negro con una honestidad brutal en sus letras, explorando temas como la amistad, la ansiedad y la lucha personal.

En 2019, lanzaron Morbid Stuff, un álbum que continuó su ascenso meteórico y fue incluido en numerosas listas de los mejores álbumes del año. Canciones como Kids y Scorpion Hill demostraron su habilidad para evolucionar su sonido sin perder su esencia punk.

Con The Unraveling of PUPTheBand (2022), la banda exploró nuevos terrenos musicales, incorporando más elementos experimentales mientras mantenían su espíritu punk. Este álbum reflejó un periodo tumultuoso para la banda y fue bien recibido tanto por fans como por críticos.

El anuncio de su quinto álbum, Who Will Look After the Dogs?, marca otro hito en su carrera. PUP sigue demostrando su capacidad para reinventarse y mantenerse relevantes en la escena musical. Con su mezcla de intensidad, honestidad y humor, han cimentado su lugar como una de las bandas más queridas y respetadas del punk contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.