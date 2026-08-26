Queens of the Stone Age (QOTSA) ya habían jugado con nosotros a las adivinanzas hace un par de semanas, cuando un vídeo tan sangriento como cómico anunciaba su noveno álbum con una fecha tachada en pantalla. Ahora, sin trucos ni cuchillos de por medio, la banda liderada por Josh Homme ha confirmado todos los detalles de Perfecth: título definitivo, fecha de lanzamiento, tracklist completo y un nuevo single, “Insignificant Other”, que ya puede escucharse y verse.

El misterio del cuchillo, resuelto

Perfecth llegará el 30 de octubre a través de Matador Records, confirmando que la fecha tachada del teaser anterior era, en efecto, una broma del grupo. Será el noveno álbum de estudio de Queens of the Stone Age y el sucesor de In Times New Roman… (2023), disco con el que la banda cerraba su trilogía iniciada en Matador con …Like Clockwork (2013) y continuada con Villains (2017). El disco ha sido producido por el propio Homme junto a su compañero de banda Michael Shuman, con sesiones grabadas en distintos puntos, desde Nueva Orleans hasta Los Ángeles.

“Insignificant Other”, el corazón del disco

Junto al anuncio llega “Insignificant Other”, una canción de groove funk y blues con mucho protagonismo para el órgano, en la que Homme exprime su registro más agudo. Según el propio cantante, es «una canción sobre la distancia, sobre cómo alguien puede ser tu mundo entero y simplemente desaparecer, y sobre el extraño vértigo de estar en el lado receptor de eso». El tema es, según el comunicado de la banda, la segunda de solo dos tomas grabadas y podría considerarse la pieza central del álbum. Llega como continuación de “Easy Street”, el primer adelanto publicado el mes pasado con la colaboración vocal de Nikki Lane.

¿Qué podemos esperar de “Perfecth”?

El título del disco no es un error tipográfico, sino una decisión deliberada de Homme. «Nada en este mundo es perfecto, pero todo parece ser “perfecth”», explicó el cantante sobre el juego de palabras, añadiendo que ese chiste hace gracia cuando estás en grupo, pero no tanto cuando estás solo. El disco explora, según la banda, distintas formas de amor (familiar, de amistad, romántico) y su concepto está inspirado en parte en el kintsugi, el arte japonés de reparar piezas rotas resaltando sus grietas con oro. Sobre la variedad estilística del álbum, Homme ha sido igual de directo: «Cada canción suena como si viniera de un mundo distinto».

Tracklist de “Perfecth”

1. “It’s Only Love”

2. “Insignificant Other”

3. “Where the Goth Girls At?”

4. “Mono”

5. “From the Cliff”

6. “Sunday”

7. “Easy Street”

8. “Phantom Limb”

9. “Run Away From the Mob”

QOTSA vuelven a mirar hacia delante

El anuncio llega en plena gira de estadios como teloneros de Foo Fighters, que Queens of the Stone Age retomarán el 15 de septiembre en Regina (Canadá) tras el parón veraniego, y a la que seguirán fechas de cabecera en Australia, Nueva Zelanda, Japón y Singapur este otoño; según el comunicado de la banda, las primeras fechas de cabecera para 2027 se anunciarán en las próximas semanas. Para quienes quieran repasar toda la trayectoria del grupo (podéis consultar su ficha de artista), Perfecth llega en un momento de resistencia especialmente significativo para la banda.

Los últimos años no han sido sencillos para Homme, que en 2022 fue diagnosticado de cáncer y se sometió a una cirugía de la que después dijo salir completamente limpio. La tregua duró poco: apenas veinte horas después de que el grupo grabara el histórico concierto en las Catacumbas de París (editado después como el directo Alive in the Catacombs), tuvo que ser operado de urgencia y pasó siete meses en cama, lo que obligó a cancelar el resto de la gira de aquel año. Su regreso a los escenarios en 2025, la publicación de “Easy Street” este verano, con la colaboración vocal de Nikki Lane, y ahora la confirmación de Perfecth completan el retrato de una banda que, una vez más, vuelve a mirar hacia delante, con Homme convertido en el símbolo de la resistencia del grupo.

El disco llega además acompañado de un formato de edición limitada que incluye un vinilo en gatefold con letras manuscritas, papelería y sellos guardados dentro de un sobre personalizado, además de una pieza de arte incluida temporalmente en un bolsillo específico del embalaje. La banda también ha lanzado, como parte de la campaña de promoción, una línea telefónica de “quejas” abierta a cualquier fan que quiera desahogarse sobre el disco antes incluso de escucharlo entero, un gesto que resume bien el humor con el que Queens of the Stone Age ha llevado toda la campaña de Perfecth desde el primer teaser.

▶ “Perfecth” — Queens of the Stone Age | 30 de octubre de 2026 | Matador Records

¿Qué os ha parecido “Insignificant Other” como adelanto? ¿Creéis que Perfecth estará a la altura de la trilogía que cerró In Times New Roman…?

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