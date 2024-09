¿Qué fue de May Oliver, la bajista original de Los Planetas?

En el universo de la música indie española de las últimas década, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y respeto como el de Los Planetas, una de las bandas míticas de nuestra escena. Pero aquellos que no hayan seguido a la banda granadina desde sus comienzos quizá no conozcan la historia de May Oliver, su enigmática bajista original.

Su paso por la banda granadina, aunque relativamente breve, dejó una huella imborrable, y su repentina desaparición de la escena musical sigue siendo objeto de especulación y fascinación entre los seguidores del grupo.

Los inicios con Los Planetas

May Oliver se unió a Los Planetas en los primeros años de la banda, contribuyendo significativamente al sonido distintivo que los catapultó a la fama. Su estilo de tocar el bajo, caracterizado por una mezcla de melancolía y fuerza, se convirtió en una parte esencial del álbum debut de la banda, Super 8 (1994). Este disco no solo marcó un antes y un después en la música indie española, sino que también consolidó a Los Planetas como una de las bandas más influyentes del género.

Su desaparición de la escena

En 1996, en el apogeo de la popularidad de Los Planetas, May Oliver decidió abandonar la banda y desaparecer de la escena musical. Su salida fue tan repentina como enigmática, y desde entonces, ha mantenido un perfil extremadamente bajo, alejándose por completo de los focos mediáticos. Las razones detrás de su decisión siguen siendo un misterio, aunque se especula que buscaba escapar de la presión y la fama que acompañaban al éxito de la banda.

Vida después de Los Planetas

Tras su salida de Los Planetas, May Oliver optó por una vida alejada de la música y la fama. Se dedicó a la docencia y la literatura, explorando nuevas facetas de su creatividad lejos del escenario. Aunque su presencia en la banda fue breve, su impacto fue duradero. Su técnica al bajo y su actitud en el escenario, donde a menudo tocaba de espaldas al público, la convirtieron en una figura casi mítica dentro del grupo.

El legado de May Oliver

El legado de May Oliver en la música indie española es innegable. Su estilo único y su carácter misterioso han influenciado a generaciones posteriores de músicos. A pesar de su retiro, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos bajistas y fans del género. La reciente celebración del 30 aniversario de Super 8 ha reavivado el interés en su figura, recordándonos la importancia de su contribución al sonido de Los Planetas.

May Oliver, la bajista que dejó una marca indeleble en Los Planetas y luego desapareció del ojo público, sigue siendo un enigma fascinante. Su historia es un recordatorio de que, a veces, los artistas más influyentes son aquellos que eligen el anonimato sobre la fama. Desde luego, a día de hoy, su curiosa historia sigue alimentando la curiosidad y la admiración de los seguidores de la banda.