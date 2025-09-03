Queda poco para el Monasterio Festival, una propuesta diferente en Pelayos de la Presa

Los próximos días 12 y 13 de septiembre se celebrará en Pelayos de la Presa (Madrid) la primera edición del Monasterio Festival, una propuesta diferente y muy atractiva que une música, patrimonio y naturaleza en un espacio monumental del siglo XII, con aforo reducido y un firme compromiso con la escucha, la emoción y el cuidado del entorno. El Monasterio de Pelayos de la Presa (S. XII) será el lugar en el que se celebren las dos jornadas de las que consta este nuevo festival.

Pero no se trata solo de música, sino que la idea de la organización es que sea un encuentro multidisciplinar donde diversas tendencias artísticas, proyectos comunitarios y experiencias compartidas acompañarán a la cuidada selección musical que conforma el cartel. Además, promete ser una experiencia sostenible, cercana e íntima, alejada de los macrofestivales que abundan en nuestro país, pues solo 500 personas podrán disfrutar de ella, en un marco inmejorable a orillas del pantano de San Juan.

Además de los conciertos protagonizados por artistas como Niño de Elche, Muerdo o pablopablo, Monasterio Festival incluirá acciones de danza contemporánea, pintura en directo, talleres culturales y una comida popular abierta al público. Así, la artista Alejandra de Castro presentará dos piezas propias de danza, adaptadas a distintos espacios del monasterio; las creadoras María Orovio y el colectivo C Factoría intervendrán el espacio a través de la pintura; la revista literaria y plataforma creativa Pájaro Azul liderará varios talleres vinculados a la literatura y las artes visuales.

Monasterio Festival trata de honrar al pasado con el arte como herramienta del cambio en el presente. El silencio y la escucha servirán para la conexión de los artistas y el público en una experiencia que promete poner en valor los cinco sentidos.

Los abonos y entradas se pueden adquirir aquí.

Este es el cartel completo: