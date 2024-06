Queen cierra un acuerdo histórico por su catálogo musical con Sony Music

La legendaria banda de rock Queen ha marcado un hito en la industria musical al cerrar un acuerdo con Sony Music para la adquisición de su catálogo musical por una cifra récord de más de 1.000 millones de euros. Este trato histórico no solo incluye sus icónicas canciones, sino también derechos de merchandising y otras oportunidades de negocio.

Hay que tener en cuenta que el catálogo de Queen es uno de los más valiosos del rock, con clásicos como Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust y We Will Rock You. Para comparar con cifras de otras operaciones parecidas, Bruce Springsteen vendió su catálogo a Sony en 2021 por unos 500 millones de dólares y los herederos de David Bowie lo hicieron a Warner por unos 250 millones de dólares.

A pesar de la magnitud del acuerdo, la logística sigue siendo complicada, ya que Disney posee los derechos de grabación de la banda en EE. UU. y Canadá, y Universal Music Group actúa como distribuidor mundial, por lo que aún se preven nuevas negociaciones.

Los miembros supervivientes de Queen, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, y el patrimonio del fallecido Freddie Mercury, son accionistas a partes iguales en Queen Productions Ltd, que tuvo unos ingresos oficiales de 52 millones de dólares en 2022.

Con este acuerdo, Sony Music se posiciona para potenciar aún más el legado de Queen, asegurando que su música continúe resonando en las generaciones futuras.