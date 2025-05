Queens of the Stone Age desentierran su alma en «Alive in the Catacombs»

La banda estadounidense Queens of the Stone Age ha anunciado su nuevo proyecto, Alive in the Catacombs, un concierto documental que captura una actuación única grabada en las profundidades de las Catacumbas de París. Este lanzamiento, que combina música en directo con una atmósfera inquietante y sin precedentes, promete ser uno de los hitos más ambiciosos en la carrera de la banda liderada por Josh Homme.

Un escenario único en la historia del rock

Alive in the Catacombs documenta una actuación mayormente acústica que Queens of the Stone Age ofreció en julio de 2024 en las Catacumbas de París, un lugar que, según Josh Homme, había sido un sueño suyo durante más de dos décadas. Este escenario subterráneo es la primera vez que acoge un concierto en directo, lo que convierte a este evento en un hito histórico para la banda y el rock en general.

El lanzamiento, anunciado el 13 de mayo de 2025 a través de las redes sociales de Queens of the Stone Age, captura la esencia cruda y visceral de la banda en un entorno que amplifica su misticismo. Según Pitchfork, la actuación destaca por su enfoque acústico, algo poco común para una banda conocida por su intensidad eléctrica, lo que ofrece a los fans una perspectiva fresca de su sonido.

¿Cómo acceder a este lanzamiento?

El concierto documental Alive in the Catacombs se estrenará el 5 de junio de 2025 en el sitio web oficial de la banda, donde los fans podrán comprar o alquilar la película. Además, el proyecto incluye un álbum en directo que acompañará a la película, grabado durante la misma sesión en las Catacumbas. Matador Records, el sello de la banda, destacó que esta producción captura a Queens of the Stone Age “como nunca antes se les ha visto o escuchado”. El tráiler oficial ofrece un adelanto de la atmósfera inquietante y la calidad sonora del evento.

Queens of the Stone Age: un legado de rock visceral

Formada en 1996 en Palm Desert, California, Queens of the Stone Age emergió de las cenizas de la influyente banda de stoner rock Kyuss, liderada por Josh Homme. Con un sonido que fusiona riffs pesados, groove infeccioso y una actitud desenfadada, la banda se ha consolidado como una de las fuerzas más innovadoras del rock alternativo. Su discografía, que abarca ocho álbumes de estudio, refleja una evolución constante sin perder su esencia cruda y experimental.

Tras la disolución de Kyuss, Homme fundó Queens of the Stone Age y lanzó su debut homónimo, Queens of the Stone Age (1998), un disco que sentó las bases de su sonido desértico y psicodélico. Sin embargo, fue con Rated R (2000) y su éxito The Lost Art of Keeping a Secret que la banda comenzó a ganar reconocimiento internacional. El tercer álbum, Songs for the Deaf (2002), con la colaboración de Dave Grohl en la batería, marcó un hito con singles como No One Knows y Go With the Flow, consolidando su estatus en el rock mainstream.

A lo largo de los años, Queens of the Stone Age ha experimentado con diferentes estilos, desde el minimalismo oscuro de Lullabies to Paralyze (2005) hasta la producción pulida de …Like Clockwork (2013), que les valió nominaciones al Grammy. Álbumes como Era Vulgaris (2007) y Villains (2017), este último producido por Mark Ronson, muestran su versatilidad, mientras que su más reciente trabajo, In Times New Roman… (2023), aborda temas personales con una intensidad emocional cruda.

Con una alineación que ha incluido a músicos como Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman y Jon Theodore, la banda ha mantenido una química creativa única. Su capacidad para reinventarse sin perder su identidad los ha convertido en un referente del rock moderno, influyendo a bandas de diversos géneros. Proyectos como Alive in the Catacombs demuestran su voluntad de empujar los límites, no solo en el estudio, sino también en experiencias en directo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.