Queens of the Stone Age han decidido anunciar su noveno álbum de estudio del modo más QOTSA posible: con sangre, humor negro y una fecha que se borra a sí misma delante de la cámara. La banda liderada por Josh Homme confirmó este fin de semana el título de su nuevo trabajo, Perfecth, a través de un vídeo teaser de 90 segundos protagonizado por el propio Homme y el guitarrista y teclista Dean Fertita. La noticia llega apenas un mes después de que el grupo publicara “Easy Street”, su primera canción nueva en tres años, y confirma que la banda atraviesa uno de sus momentos más prolíficos tras un periodo marcado por la incertidumbre.

Para quienes hayan seguido de cerca la trayectoria reciente de la banda (podéis repasar toda su discografía en su ficha de artista), el anuncio no es una sorpresa cualquiera: llega tras dos años de silencio discográfico interrumpidos solo por directos, un disco en vivo grabado bajo tierra y una crisis de salud que estuvo a punto de dejar a Homme fuera de combate.

Cinco dedos, un cuchillo y una fecha que se esfuma

El vídeo, compartido el 15 de agosto, no se anda con rodeos. Homme y Fertita aparecen sentados a una mesa jugando al clásico y arriesgado “cinco dedos”, el juego que consiste en clavar un cuchillo entre los dedos de la mano a toda velocidad sin llegar a cortarse. Fertita se muestra sobradamente hábil; Homme, no tanto. El cantante termina clavándose la hoja en la propia mano, dando paso a una escena cada vez más sangrienta hasta que una voz en off remata el clip: «Queens of the Stone Age, el nuevo álbum, llega el 30 de septiembre», mientras en pantalla aparece el título, “Perfecth”.

Antes de que todo se torciera, Fertita le había preguntado a Homme cuándo saldría el disco, y este respondió con evidente duda que sería el 30 de septiembre. Esa duda se confirma en el fotograma final, cuando la fecha aparece tachada en pantalla y sustituida por un lacónico “Coming… soon?” (“Llegando… ¿pronto?”). Dado que los discos suelen publicarse en viernes y el 30 de septiembre cae en miércoles, no sería extraño que la fecha real se anuncie más adelante.

“Perfecth”, el heredero de una trilogía interrumpida

Perfecth será el noveno álbum de estudio de Queens of the Stone Age y el primero desde In Times New Roman… (2023), el disco con el que la banda cerraba la trilogía iniciada en Matador Records con …Like Clockwork (2013) y continuada con Villains (2017). El anuncio llega tras la publicación de “Easy Street”, primer adelanto del nuevo trabajo, con la colaboración vocal de Nikki Lane, tema que el grupo llevaba tocando en directo desde el otoño pasado.

El momento no es casual. Queens of the Stone Age se encuentran en plena gira norteamericana de estadios como teloneros de Foo Fighters en su gira “Take Cover”, que arrancó el 4 de agosto en Toronto y se prolongará hasta septiembre. Homme y Dave Grohl se conocen desde 1992, cuando el batería de Nirvana descubrió a Kyuss, la banda predecesora de QOTSA, y desde entonces han compartido escenario en innumerables ocasiones.

Del desierto de Palm Desert a la resurrección de Josh Homme

Queens of the Stone Age nacieron en 1996 en Palm Desert (California), cuando Josh Homme decidió dar continuidad al sonido desértico de Kyuss bajo un nuevo nombre. Su debut homónimo de 1998 sentó las bases de lo que el propio Homme bautizó como “robot rock”: riffs hipnóticos, ritmos mecánicos y una psicodelia áspera muy alejada del grunge que dominaba la época. El salto a la fama llegó con Rated R (2000) y, sobre todo, con Songs for the Deaf (2002), disco grabado con Dave Grohl a la batería y Mark Lanegan como voz invitada, que catapultó a la banda al mainstream gracias a himnos como “No One Knows”. Desde entonces, Homme ha sido el único miembro constante de una formación que ha ido cambiando de piel álbum tras álbum, hasta estabilizarse desde 2013 con Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita y Jon Theodore.

Esa estabilidad se ha visto puesta a prueba en los últimos años por los problemas de salud de Homme, que en 2022 fue diagnosticado de cáncer y se sometió a una cirugía tras la que después dijo estar completamente limpio. La tregua duró poco: en julio de 2024, apenas veinte horas después de que la banda grabara un histórico concierto en las Catacumbas de París (editado después como el disco en directo Alive in the Catacombs), Homme tuvo que ser operado de urgencia y pasó los siguientes siete meses en cama, lo que obligó a cancelar el resto de la gira de aquel año. Su regreso a los escenarios en 2025, la publicación de “Easy Street” este verano y ahora el anuncio de “Perfecth” dibujan la imagen de una banda que vuelve a mirar hacia delante, con Homme convertido, más que nunca, en el símbolo de la resistencia del grupo.

▶ “Perfecth” — Queens of the Stone Age | 30 de septiembre de 2026 (fecha por confirmar) | Matador Records

¿Sobrevivirá Queens of the Stone Age al juego del cuchillo mejor que a sus propios discos anteriores? ¿Creéis que el 30 de septiembre se mantendrá o la banda nos volverá a sorprender con la fecha? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.