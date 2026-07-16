Han pasado tres años desde In Times New Roman… (2023), y en ese tiempo Josh Homme ha sobrevivido a un cáncer, ha ido de gira con orquesta por un cementerio parisino y ha colaborado con Shania Twain. Ahora, Queens of the Stone Age regresan con “Easy Street”, su primera canción nueva desde entonces, publicada el 14 de julio vía Matador Records y acompañada de un videoclip oficial.
“Easy Street” cuenta con la voz invitada de la cantante country Nikki Lane, que ya había trabajado con Homme en 2022, cuando este produjo su álbum Denim & Diamonds. El tema, grabado con guitarra acústica, sintetizadores psicodélicos y unas palmas deliberadamente imperfectas, lleva más de un año circulando en directo: la banda lo estrenó sobre el escenario durante su gira Catacombs en 2025 y lo ha tocado ya más de veinte veces antes de esta versión de estudio.
El propio Homme ha explicado el espíritu detrás de la grabación: «Es una canción un poco graciosa. Es como darte en el hueso de la risa: duele porque hace gracia y hace gracia porque duele. Va en serio, pero es divertida.» El vídeo, dirigido por Tony Wolski y Christopher Gruse, ya está disponible.
Sin álbum confirmado, pero con pistas evidentes
A pesar de la expectación, Queens of the Stone Age no han anunciado oficialmente un nuevo disco. “Easy Street” llega presentada, de momento, como sencillo independiente, sin fecha ni título de álbum asociados. Es cierto que el patrón es reconocible (una canción suelta que antecede, semanas o meses después, al anuncio formal de un álbum), y que la banda lleva más de un año tocando material nuevo en directo, pero cualquier afirmación sobre un disco en camino sigue siendo, por ahora, especulación de la prensa y los fans, no un hecho confirmado por el grupo o su sello.
De Palm Desert al estadio: casi treinta años reinventando el rock de guitarras
Formados en Palm Desert (California) en 1996 por Josh Homme tras la disolución de Kyuss, Queens of the Stone Age construyeron su identidad sobre el llamado «desert rock»: riffs pesados, groove hipnótico y una producción que ha ido mutando álbum a álbum, desde el garage psicodélico de Rated R (2000) hasta la elegancia oscura de Villains (2017), producido por Mark Ronson. Por el camino, la banda se ha convertido en una plataforma constante para colaboraciones cruzadas del rock alternativo: Dave Grohl tocó la batería en Songs For The Deaf (2002), y miembros como Michael Shuman o Troy Van Leeuwen han mantenido proyectos paralelos (GLU, Eagles of Death Metal) que este mismo medio ha cubierto en el pasado.
La lista de colaboradores que han pasado por las filas de la banda a lo largo de los años es una de las más largas del rock alternativo estadounidense: además de Grohl, por Queens of the Stone Age han pasado, en distintas etapas, Nick Oliveri, Mark Lanegan o Alain Johannes, y el propio Homme ha encontrado tiempo, entre disco y disco, para levantar proyectos paralelos como Eagles of Death Metal junto a Jesse Hughes o Them Crooked Vultures junto a Grohl y John Paul Jones. Esa capacidad de mantener varios frentes abiertos sin perder identidad es, probablemente, la explicación más sencilla de por qué una banda con casi treinta años de carrera sigue generando expectación cada vez que suelta una canción nueva, tenga o no disco detrás.
Que “Easy Street” llegue ahora, en pleno tour europeo junto a System of a Down y antes de una gira norteamericana como teloneros de Foo Fighters este agosto, encaja con el patrón habitual de la banda: mantenerse en movimiento constante, sin prisa por confirmar nada hasta que el propio material esté listo para hablar por sí mismo. Si hay disco nuevo, todo apunta a que la propia banda lo anunciará cuando lo considere oportuno, no antes.
En el plano de directo, la banda no para: tras la gira europea junto a System of a Down, que continúa esta semana en Londres, Queens of the Stone Age arrancan el 4 de agosto en Toronto la gira norteamericana de estadios de Foo Fighters, y en octubre debutan en Islandia con un concierto en Reikiavik, su primera visita al país en más de veinte años. Cierran el año en diciembre con seis fechas en Australia y una en Nueva Zelanda. Con esa agenda, resulta lógico que la banda prefiera dosificar cualquier anuncio de álbum: lo urgente, de momento, es la carretera, y “Easy Street” encaja perfectamente con esa filosofía de mantenerse activos sin necesidad de un relato cerrado.
Sea cual sea el desenlace, la banda ha demostrado en el pasado que sabe convertir la espera en parte del propio relato: tres años de silencio, una gira acústica que reinventó su catálogo en clave de cámara y ahora una canción que se ríe de sus propias imperfecciones. Si “Easy Street” resulta ser el primer paso hacia un noveno álbum, Queens of the Stone Age lo confirmarán cuando estén listos. Hasta entonces, toca disfrutar de la canción y de una gira que promete no dar tregua hasta bien entrado 2027.
▶ “Easy Street” — Queens of the Stone Age | 14 de julio de 2026 | Matador Records
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