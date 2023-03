¿Quieres ser el/la artista invitadx de dEUS en los conciertos de Madrid y Barcelona?

El proyecto de internacionalización del talento musical nacional de Live Nation España, bajo el nombre de THE SPANISH WAVE, ha abierto una convocatoria para seleccionar a una banda o artista de nuestro país para que telonee a la banda de culto dEUS en sus dos conciertos por España. Los belgas estarán presentando su nuevo trabajo How To Replace It (dEUS para [PIAS] Recordings, 2023) en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona el 31 de marzo, y el 1 de abril en Madrid en La Paqui.

11 años después de su último álbum, Following Sea (dEUS para Play it Again Sam, 2012) la banda belga ha lanzado un nuevo álbum de estudio y les apetece tocar en directo su interesante propuesta musical de maravillosos directos. Así lo asegura su líder, Tom Barman: «Después de casi tres décadas de vida como banda, queremos tocar en muchos festivales y salas. Estamos deseando interpretar estas nuevas canciones en directo», dice Tom Barman sobre la gira organizada por Live Nation.

La banda de culto dEUS siempre se ha mantenido fiel a unos principios básicos incuestionables, aunque nunca ha tenido una filosofía fija. Ni ha querido tener una «no quieres repetirte, pero tienes un estilo. Quieres probar cosas nuevas y a la vez interpretar lo que suena fresco en ese momento», asegura Barman.

¿Quieres ser el/la artista invitadx?

The Spanish Wave es el proyecto de internacionalización del talento nacional de Live Nation España. Una iniciativa que pretende ayudar en la exportación de artistas y bandas emergentes de nuestro país participando en diversas ferias, festivales de showcases y eventos musicales con presencia de profesionales del sector. Colaborando con agencias de contratación españolas como, AIE, Fundación SGAE o Instituto Cervantes, este año 2023 prometen un auténtico tsunami de talento español repartido por todo el mundo.

Tras un 2022 lleno de presencia y actividad por su parte en numerosos festivales y ferias de showcases por Europa, Estados Unidos y Perú, The Spanish Wave jugará en esta ocasión en casa para apoyar a las bandas y artistas locales con la gran oportunidad de abrir para los belgas dEUS en sus dos actuaciones en nuestro país.

Para ello, abre una convocatoria con el fin de seleccionar a la banda o artista nacional, escogida entre todas las que se presenten, que tendrá la oportunidad de acompañar a la estrella británica en su mini-gira española. Una fantástica oportunidad de darse a conocer ante el público barcelonés y madrileño, sobre todo porque ambas citas registrarán aforo completo.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de marzo, no te lo pienses y apúntate aquí.

¡Mucha suerte!