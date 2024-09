R.E.M. motivan a sus fans a votar con nuevo recopilatorio de canciones

R.E.M. ha lanzado We Are Hope Despite The Times, un recopilatorio digital de 18 canciones seleccionadas por la banda para conmemorar el Día Nacional de Registro de Votantes. Esta colección destaca temas de activismo y responsabilidad social, con canciones como World Leader Pretend, Fall On Me, Welcome To The Occupation, Drive, Finest Work Song, Turn You Inside-Out, Pop Song ’89, Stand y It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine).

El título del nuevo recopilatorio de R.E.M. proviene de la canción These Days del álbum Lifes Rich Pageant de 1986, que incluye la letra: “We are young despite the years / We are concern, we are hope despite the times” (“Somos jóvenes a pesar de los años / Estamos preocupados, somos la esperanza a pesar de los tiempos”). La banda anima a sus seguidores a registrarse para votar y a mantenerse informados durante la temporada electoral, dirigiéndolos a sitios como vote.gov y headcount.org.

R.E.M. han sido siempre muy claros en su opinión sobre la importancia de participar en las elecciones. En 2016, expresaron su preocupación por la presidencia de Donald Trump y en 2020 consideraron acciones legales contra él por el uso no autorizado de sus canciones en su campaña, una situación que varias bandas y artistas como Jack White están enfrentando en estas elecciones. La banda, que se separó en 2011, sigue comprometida con causas sociales y políticas, utilizando su música como plataforma para el cambio.

Tracklist de R.E.M. – We Are Hope Despite The Times

1. Turn You Inside-Out

2. Pop Song ’89

3. These Days

4. I Believe

5. Fall on Me

6. Welcome to the Occupation

7. World Leader Pretend

8. Drive

9. Begin The Begin

10. Finest Worksong

11. Exhuming McCarthy

12. Just a Touch

13. Cuyahoga

14. Disturbance At The Heron House

15. Swan Swan H

16. Ignoreland

17. Stand

18. Its the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)