Radio Free Alice han decidido que ya es hora. El cuarteto de Naarm/Melbourne, uno de los nombres revelación del post-punk internacional este año, ha anunciado su álbum debut, What’s In Between, para el 30 de octubre a través de Atlantic Records, y lo acompaña con “Crying With You”, un nuevo single tan directo como su vídeo oficial, dirigido por Milo Hume.

¿Quiénes son Radio Free Alice y por qué suenan en todas partes?

Formados en Melbourne, Radio Free Alice llevan un par de años construyendo su leyenda a base de directos: primero en salas pequeñas de su ciudad, después en festivales y salas de Europa y Estados Unidos, hasta llegar a un 2026 en el que apenas han tenido tiempo de parar. Su propuesta bebe del post-punk y la new wave, con guitarras nerviosas, ritmos apretados y un sentido del humor que se cuela tanto en las letras como en los directos, y que ha hecho que su nombre empiece a sonar junto al de bandas como Geese, con quienes ya han compartido escenario en Australia. El grupo lleva meses publicando canciones sueltas mientras terminaba de dar forma al álbum, dejando pistas cada vez más claras de hacia dónde apuntaba el disco final.

“Crying With You” nació lejos de casa, en un retiro de composición en Joshua Tree

El single es la enésima muestra de que Radio Free Alice han pasado los últimos meses acortando la distancia entre Melbourne y el resto del mundo. “Crying With You” se gestó durante un retiro de composición en Joshua Tree, California, en una propiedad del productor Nicolas Vernhes. Allí, según explicó el cantante Noah Learmonth, la banda grabó maquetas y jams durante una semana entera, y la canción terminó naciendo de la fusión de dos temas distintos: la estrofa y el estribillo se escribieron por separado y acabaron cosidos en una sola pieza, algo que el grupo repite a menudo en su forma de componer.

El vídeo, con dirección de Milo Hume, conocido por su trabajo con Geese y Quarters, acompaña a una canción rápida y nerviosa que resume bien el momento de la banda: mucha energía y guitarras inquietas, sin apenas margen para la pausa.

“What’s In Between” llega tras un año de despegue meteórico para la banda

El anuncio del álbum llega apenas unos días después de que Radio Free Alice reunieran a más de 500 personas en un concierto sorpresa bajo un puente ferroviario en Bermondsey, Londres, organizado con poco más que un teaser en redes: los fans tuvieron que rastrear la ubicación exacta para poder asistir. La cita se suma a un calendario que ya incluye Reading Festival, Riot Fest en Chicago el 18 de septiembre y Austin City Limits el 9 de octubre, además de shows agotados en Nueva York, un paso por Governors Ball, fechas como teloneros de Geese en Australia y seis conciertos con las entradas agotadas en Londres. Tras esa ronda de festivales americanos, la banda tiene previsto cruzar de nuevo el Atlántico para una gira por Reino Unido y Europa en noviembre, que debería coincidir con las primeras semanas de vida de What’s In Between ya en las tiendas y plataformas.

«Es un alivio enorme anunciar por fin el disco», confesó Learmonth sobre el lanzamiento. “Lunch Money”, su primer sencillo bajo Atlantic Records, llegó en junio y sirvió de aperitivo de lo que viene ahora en formato álbum completo, grabado a caballo entre tres continentes con Peter Katis, Ewan Pearson y Finn Billingham en labores de producción. Antes de fichar por el sello, la banda ya se había labrado una reputación con temas como “Empty Worlds” y “Polyester”, publicados de forma independiente y que ayudaron a construir el hype que ahora desemboca en disco.

Peter Katis, Ewan Pearson y Finn Billingham firman la producción

Katis aporta su experiencia con bandas como Interpol, The National o Death Cab for Cutie; Pearson llega tras su trabajo con The Rapture y M83; y Billingham completa el equipo de producción. Esa mezcla de sensibilidades explica en parte el salto de escala que atraviesa Radio Free Alice, que pasa de publicar sencillos sueltos a presentar un álbum de once canciones con nombre propio, grabado en distintos puntos del planeta pero con un hilo conductor claro: el post-punk nervioso y melódico que les ha llevado de las salas pequeñas de Melbourne a los principales festivales internacionales en cuestión de meses.

Con What’s In Between, la banda cierra el círculo de una carrera que arrancó de forma autogestionada y que ahora suma sello discográfico grande, festivales de primer nivel y una gira europea a la vista. “Crying With You” da una idea clara de por dónde van los tiros: canciones cortas, directas y pensadas para sonar igual de bien en un concierto multitudinario que en un pase clandestino bajo un puente de Londres.

Tracklist de “What’s In Between”

“Crying With You”

“Undressed”

“Rule 31”

“What’s In Between”

“Kick In The Shins”

“Big Ideas” (feat. Rachel Brown)

“Lunch Money”

“Bottleshops”

“Four Leaf Clover”

“The Intersection”

“Waiting”

▶ “What’s In Between” — Radio Free Alice | 30 de octubre de 2026 | Atlantic Records

¿Qué esperáis del debut de Radio Free Alice: que mantengan la urgencia de “Crying With You” durante todo el disco, o que se permitan algún respiro entre tanta energía?

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