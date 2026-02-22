Radiohead crean una nueva empresa y reavivan las sospechas de actividad inminente

Cuando Radiohead hace un movimiento administrativo, el mundo del indie se pone en estado de alerta. No es casualidad: la banda lleva dos décadas utilizando la creación de nuevas sociedades como prólogo silencioso a grandes anuncios. Y ahora lo han vuelto a hacer. Los cinco miembros —Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway— acaban de registrarse como directores de una nueva compañía llamada Futile Endeavours Limited, un gesto que ha disparado las especulaciones sobre un posible regreso creativo o editorial.

El patrón es claro. En 2016, la fundación de Dawn Chorus LLP anticipó la llegada de A Moon Shaped Pool. En 2021, Spin With A Grin LLP precedió al lanzamiento del proyecto Kid A Mnesia. Y en 2022, Self Help Tapes LLP abrió el camino al debut de The Smile, el proyecto paralelo de Yorke y Greenwood. Cada movimiento corporativo ha sido, en retrospectiva, una señal inequívoca de que algo se estaba gestando en el universo Radiohead.

Por eso, aunque no haya confirmación oficial, la creación de Futile Endeavours Limited sugiere que la banda podría estar preparando un nuevo lanzamiento, una reedición o incluso un proyecto completamente inesperado. La última vez que Radiohead publicó un álbum fue en 2016, y aunque la gira europea del pasado año demostró que siguen en plena forma, la ausencia de material nuevo empieza a pesar entre sus seguidores. En palabras de Jonny Greenwood, “fue extraño no tocar nada nuevo en la gira”, una confesión que deja entrever que el deseo de crear sigue ahí, aunque el calendario sea incierto.

La banda, que opera de forma independiente desde su ruptura con EMI/Parlophone tras Hail To The Thief, ha demostrado una y otra vez que sabe reinventar tanto su música como su modelo de trabajo. Desde el revolucionario lanzamiento de In Rainbows con su formato “paga lo que quieras”, hasta sus colaboraciones con XL Recordings, Radiohead ha mantenido un equilibrio único entre innovación, control creativo y una relación casi ritual con sus fans.

¿Estamos ante el preludio de un nuevo capítulo? Nadie lo sabe aún, pero si la historia sirve de guía, Futile Endeavours Limited podría ser la primera pieza de un engranaje que volverá a poner a Radiohead en el centro del panorama musical. Y, sinceramente, ya tocaba.

Radiohead: evolución, rupturas y la búsqueda permanente de nuevos lenguajes

Desde sus inicios en Oxford a principios de los 90, Radiohead ha demostrado una capacidad única para evolucionar sin perder identidad. Su debut, Pablo Honey, los situó en el mapa gracias al éxito inesperado de “Creep”, pero fue con The Bends cuando empezaron a mostrar una ambición artística que los separó del resto de bandas británicas de la época. La llegada de OK Computer en 1997 marcó un antes y un después: un álbum visionario que anticipó la ansiedad tecnológica del nuevo milenio y consolidó a Radiohead como una fuerza creativa imparable. A partir de ahí, la banda se lanzó a una exploración sonora sin precedentes con Kid A y Amnesiac, trabajos que desafiaron las expectativas y redefinieron lo que podía ser el rock alternativo. Su discografía posterior —Hail To The Thief, In Rainbows, The King of Limbs y A Moon Shaped Pool— demuestra una madurez artística que pocas bandas han logrado mantener durante tanto tiempo.

Más allá de los discos, la historia de Radiohead es también la historia de una banda que ha sabido adaptarse a los cambios de la industria sin renunciar a su independencia. Su ruptura con EMI y la creación de su propio sello, Xurbia Xendless, les permitió experimentar con nuevas formas de distribución y relación con su público. El lanzamiento de In Rainbows en 2007, con su modelo de pago flexible, fue un gesto revolucionario que influyó en toda una generación de artistas. En paralelo, los proyectos individuales de sus miembros —desde las bandas sonoras de Jonny Greenwood hasta los trabajos de Thom Yorke en solitario o con The Smile— han ampliado aún más el universo creativo del grupo. Hoy, cada movimiento de Radiohead sigue siendo observado con atención, porque pocas bandas han logrado mantener un aura de misterio y relevancia tan duradera. Su legado no es solo musical: es una forma de entender la creación artística como un proceso vivo, inquieto y siempre en transformación.

