Radiohead: ¿Nuevo álbum en 2025?

Radiohead ha formado una nueva entidad legal, sugiriendo que podrían estar planeando una actividad significativa en 2025. El lunes 10 de marzo, la banda estableció una sociedad de responsabilidad limitada (LLP) llamada RHEUK25, algo que han hecho en el pasado cuando están a punto de anunciar un nuevo álbum, gira o reedición. Las LLP permiten a Radiohead operar sus asuntos comerciales de forma independiente, sin depender del marco de las discográficas y empresas externas. Aunque no se ha compartido más información sobre lo que podría significar este movimiento legal, el historial de la banda sugiere que algo grande está en camino.

Radiohead ha estado operando de manera independiente desde que se separaron de EMI/Parlophone después del álbum Hail To The Thief en 2003. Fundaron Xurbia Xendless en 2007 antes de lanzar In Rainbows en el innovador formato “paga lo que quieras” a través de su sitio web. Ese álbum y lanzamientos posteriores han sido manejados en formatos físicos en asociación con XL Recordings.

El año pasado, el vocalista Thom Yorke hizo titulares al decir que “realmente no le importa” si los fans quieren que Radiohead vuelva. “Creo que nos hemos ganado el derecho a hacer lo que tiene sentido para nosotros sin tener que explicarnos ni responder a la idea histórica de lo que deberíamos estar haciendo”, afirmó Yorke. Más recientemente, el bajista Colin Greenwood compartió con NME sobre los ensayos de reunión de la banda durante el verano, describiéndolos como “divertidos y naturales”.

En resumen, la formación de RHEUK25 sugiere que Radiohead está en camino de sorprendernos una vez más, manteniendo su reputación de innovación y misterio. Mientras tanto, los fans pueden especular y anticipar lo que podría ser un año emocionante para la banda.

Desde Pablo Honey hasta A Moon Shaped Pool: la evolución de Radiohead

Radiohead es una de las bandas más influyentes y aclamadas de las últimas décadas. Formada en 1985 en Abingdon, Oxfordshire, Radiohead ha revolucionado la música rock con su estilo innovador y su enfoque único. La banda está compuesta por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway.

El primer éxito de la banda llegó con el álbum Pablo Honey en 1993, que incluía el sencillo Creep. Sin embargo, fue con el álbum The Bends en 1995 y OK Computer en 1997 que Radiohead consolidó su lugar en la cima de la música rock. OK Computer es considerado uno de los mejores álbumes de la historia y catapultó a la banda al estrellato internacional.

En 2000, Radiohead lanzó Kid A, un álbum que rompió con las convenciones del rock y exploró nuevos terrenos sonoros, seguido por Amnesiac en 2001. Continuaron desafiando las expectativas con álbumes como Hail To The Thief (2003), In Rainbows (2007), The King of Limbs (2011) y A Moon Shaped Pool (2016).

Radiohead ha sido pionera en la distribución de su música, especialmente con el lanzamiento de In Rainbows en formato “paga lo que quieras”. La banda ha mantenido su independencia y continúa sorprendiendo a sus fans con cada nuevo proyecto. La reciente formación de la LLP RHEUK25 sugiere que 2025 podría traer nuevas sorpresas de una banda que nunca deja de innovar.

