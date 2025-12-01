Radiohead pospone conciertos en Copenhague por la infección de garganta de Thom Yorke

La gira de regreso de Radiohead en 2025 ha sufrido un inesperado tropiezo: los dos primeros conciertos previstos en el Royal Arena de Copenhague, programados para hoy y mañana (1 y 2 de diciembre), han tenido que ser aplazados debido a que Thom Yorke padece una “infección de garganta extrema” que le impide cantar. La banda anunció en redes sociales que las nuevas fechas serán el 15 y 16 de diciembre, mientras que los shows del 4 y 5 de diciembre en la misma ciudad siguen en pie, al igual que las cuatro noches previstas en el Uber Arena de Berlín entre el 8 y el 12 de diciembre.

El comunicado oficial refleja la frustración del grupo: “Estamos devastados por tener que posponer estos conciertos a tan corto plazo, pero el tratamiento ya está en marcha y esperamos que Thom se recupere a tiempo”. Los fans que ya tenían entradas podrán utilizarlas en las nuevas fechas, aunque también se ofrece la opción de reembolso. Según medios como Rolling Stone y NME, la gira está siendo recibida con entusiasmo, con público entregado en cada parada y una banda que parece disfrutar intensamente de volver a los escenarios tras años de silencio.

Este contratiempo no empaña la magnitud del regreso de Radiohead, que en 2025 ha vuelto a situarse en el centro de la conversación musical internacional. La expectación por ver a Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood y Phil Selway juntos de nuevo ha convertido cada fecha en un acontecimiento. La banda, consciente de la fidelidad de sus seguidores, ha querido asegurar que la salud del vocalista es la prioridad, pero también que el compromiso con el público sigue intacto.

Una carrera que redefinió el rock alternativo

Radiohead debutó en 1993 con Pablo Honey, un álbum marcado por el éxito global de Creep, que los catapultó al mapa internacional. Sin embargo, lejos de quedarse en el molde del rock alternativo de los noventa, el quinteto mostró pronto su ambición con The Bends (1995), un disco más complejo y emocional que consolidó su reputación. El salto definitivo llegó en 1997 con OK Computer, considerado uno de los álbumes más influyentes de la historia del rock, donde exploraron la alienación moderna con un sonido expansivo y experimental.

La década siguiente fue testigo de su reinvención: Kid A (2000) y Amnesiac (2001) rompieron con las guitarras tradicionales y abrazaron la electrónica, el minimalismo y la abstracción sonora. Estos trabajos dividieron a la crítica en su momento, pero hoy son vistos como visionarios. En 2003, Hail to the Thief recuperó cierta energía rock, mientras que In Rainbows (2007) marcó un hito no solo por su calidad musical, sino por su innovador modelo de distribución digital “paga lo que quieras”. Los siguientes discos, The King of Limbs (2011) y A Moon Shaped Pool (2016), confirmaron su capacidad para seguir explorando nuevas texturas y emociones.

En total, Radiohead ha publicado nueve álbumes de estudio, además de EPs, recopilatorios y directos. Cada lanzamiento ha supuesto un paso más en su búsqueda artística, desde la crudeza juvenil de Pablo Honey hasta la melancólica belleza de A Moon Shaped Pool. Su discografía incluye himnos generacionales como Paranoid Android, Karma Police, Idioteque, Reckoner o Burn the Witch, canciones que han definido distintas etapas del rock alternativo y la música experimental.

Más allá de los discos, el legado de Radiohead se mide en su influencia sobre generaciones de artistas y en su capacidad para reinventar la relación entre música y tecnología. Fueron pioneros en desafiar las normas de la industria, tanto en la distribución digital como en la forma de concebir los conciertos. Su impacto cultural ha sido tal que cada nuevo movimiento del grupo genera debate y expectación global. Hoy, con su regreso a los escenarios en 2025, la banda reafirma que sigue siendo un referente indispensable, capaz de transformar cada contratiempo —como la reciente enfermedad de Yorke— en un recordatorio de su vigencia y relevancia.

