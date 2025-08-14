Radiohead revive la era «Hail to the Thief» con un nuevo álbum en directo

La banda británica Radiohead ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009), un álbum en vivo que recopila grabaciones inéditas de su sexto disco de estudio, Hail to the Thief. Disponible desde ya en plataformas de streaming, el álbum incluye 12 canciones grabadas en conciertos realizados en Londres, Ámsterdam, Buenos Aires y Dublín entre 2003 y 2009. Este proyecto, editado por XL Recordings, marca el segundo álbum en directo de la banda desde I Might Be Wrong: Live Recordings de 2001.

Según Radiohead, este lanzamiento ha sido “un proceso muy catártico”, permitiéndoles reevaluar su relación con Hail to the Thief, un disco que marcó una etapa clave en su carrera. Las grabaciones, descritas como un viaje al “archivo” de la banda, estarán disponibles en formato físico a partir de octubre, según publicaciones en X. Los fans pueden adquirir el álbum a través de la plataforma oficial de Radiohead, w.a.s.t.e.

Este lanzamiento ha generado entusiasmo entre los seguidores, quienes celebran la oportunidad de revivir la intensidad de las presentaciones en vivo de esa época. Diversos medios destacan la relevancia de este archivo sonoro, que captura la evolución de Radiohead en un período de gran creatividad. Sin duda, Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009) es una joya para los amantes de la banda y una puerta a su legado en directo.

Radiohead: un viaje sonoro que redefine el rock

Desde su formación en 1985 en Oxford, Radiohead ha marcado el panorama musical con una carrera que desafía géneros y expectativas. Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Phil Selway comenzaron como una banda de rock alternativo con su debut Pablo Honey (1993), que incluía el icónico single Creep. Sin embargo, fue con The Bends (1995) y OK Computer (1997) donde consolidaron su reputación, fusionando rock con texturas electrónicas y letras introspectivas. Este último, considerado un hito, exploró temas de alienación y tecnología, ganándose elogios unánimes. Con Kid A (2000) y Amnesiac (2001), Radiohead abrazó la experimentación, incorporando elementos de electrónica, jazz y música ambiental, lo que desconcertó a algunos fans pero amplió su influencia en la música contemporánea.

La banda continuó su evolución con Hail to the Thief (2003), un regreso parcial al rock con matices políticos, seguido por In Rainbows (2007), pionero por su modelo de pago libre en línea. The King of Limbs (2011) exploró ritmos minimalistas, mientras que A Moon Shaped Pool (2016) mostró una madurez emocional con arreglos orquestales. Con nueve álbumes de estudio y proyectos paralelos como Atoms for Peace o las composiciones de Jonny Greenwood para cine, Radiohead ha vendido millones de discos y mantiene una base de fans global. Su capacidad para reinventarse, combinada con presentaciones en vivo memorables, los convierte en una de las bandas más influyentes del siglo XXI.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.