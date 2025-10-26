Radiohead se planta: no volverán a tocar en Israel y Thom Yorke lo deja claro

En una entrevista reciente con The Sunday Times, Thom Yorke ha sido tajante: Radiohead no volverá a tocar en Israel. “Absolutamente no. No querría estar ni a 5.000 millas del régimen de Netanyahu”, declaró el líder de la banda, reafirmando su postura crítica hacia el gobierno israelí. La tensión viene de lejos: en 2017, el grupo recibió duras críticas por actuar en Tel Aviv, ignorando las peticiones del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) y figuras como Roger Waters, Thurston Moore o Young Fathers.

La polémica se ha reavivado con el anuncio del regreso de Radiohead a los escenarios tras siete años de silencio. Aunque no hay fechas en Israel, el BDS ha denunciado el “silencio cómplice” de la banda y su apoyo a artistas israelíes en medio del conflicto en Gaza. En paralelo, Jonny Greenwood, casado con una artista israelí y colaborador habitual de Dudu Tassa, ha defendido su trabajo con músicos de la región. “No tengo lealtad ni respeto por el gobierno, pero sí por los artistas nacidos allí”, afirmó. Greenwood lamenta haber arrastrado a sus compañeros a esta controversia, pero no se arrepiente de sus colaboraciones, que considera “progresivas”.

Ed O’Brien y Philip Selway también han dado su opinión. O’Brien cree que deberían haber tocado en Ramallah, mientras que Selway considera que lo que pide el BDS es “imposible” sin romper la banda. La entrevista revela además que el grupo ha seleccionado unas 65 canciones para su nueva gira europea, con residencias en Madrid, Londres, Berlín y otras ciudades entre noviembre y diciembre de 2025. Aunque no confirman nuevo material, sí insinúan que podría haber sorpresas tras la gira.

De Oxford al Olimpo: la evolución sonora de Radiohead

Desde su debut con Pablo Honey en 1993, Radiohead ha recorrido un camino que pocos grupos pueden igualar. Aunque Creep los catapultó al estrellato, fue con The Bends (1995) y especialmente OK Computer (1997) que redefinieron el rock alternativo. Este último, considerado por medios como Rolling Stone y Pitchfork como uno de los discos más influyentes de los 90, marcó un antes y un después con su crítica al aislamiento tecnológico y su producción envolvente. A partir de ahí, Thom Yorke y compañía se lanzaron a la experimentación: Kid A (2000) y Amnesiac (2001) abrazaron la electrónica, el jazz y la abstracción, desafiando las expectativas y ganando respeto por su audacia.

La década siguiente consolidó su estatus con álbumes como In Rainbows (2007), lanzado bajo un modelo de pago libre que revolucionó la industria, y A Moon Shaped Pool (2016), su último trabajo hasta la fecha. Paralelamente, los miembros han desarrollado proyectos personales: Yorke con The Eraser y ANIMA, Greenwood como compositor de bandas sonoras (nominado al Oscar por The Power of the Dog), y más recientemente con The Smile, junto a Tom Skinner. Aunque su actividad como banda ha sido intermitente, su influencia permanece intacta, y su regreso en 2025 promete reactivar una de las discografías más respetadas del siglo XXI.

