Radiohead se reúne para ensayar mientras siguen centrados en sus proyectos paralelos

Radiohead ha vuelto a reunirse para ensayar, según reveló el bajista Colin Greenwood durante una conversación en el Hay Festival Querétaro. La banda se reunió en Londres hace dos meses para tocar sus viejas canciones, lo que resultó ser una experiencia muy divertida para ellos. Esta noticia es especialmente emocionante para los fans, ya que el último álbum de estudio de la banda, A Moon Shaped Pool, se lanzó en 2016 y su última gira fue en 2018.

A pesar de esta reunión, los miembros de Radiohead están ocupados con proyectos individuales: The Smile, el proyecto paralelo de Thom Yorke y Jonny Greenwood, lanzará su nuevo álbum Cutouts el 4 de octubre. Ed O’Brien está trabajando en su segundo álbum en solitario, mientras que Colin Greenwood tocará el bajo con Nick Cave en su gira de este año.

Al mismo tiempo, ya está a punto de publicarse el libro de fotografía del propio Colin Greenwood, How To Disappear: A Photographic Portrait Of Radiohead, que se publicará el 15 de octubre y ofrece una mirada íntima a la trayectoria de la banda desde 2003 hasta 2016. Aunque no hay planes inmediatos para un nuevo álbum o gira de Radiohead, los miembros siguen en contacto y abiertos a futuras colaboraciones.